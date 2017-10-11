Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы

Полузащитник "Интера" Марсело Брозович получил травму в матче за сборную Хорватии в квалификации ЧМ-2018 против Финляндии (1:1).По данным Mediasetpremium, футболист может выбыть на срок около месяца. У хорвата выявлено мышечное повреждение.В текущем сезоне 24-летний Брозович провел пять матчей за "Интер" и забил два мяча.