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Серхио Агуэро готов сыграть в ближайшем матче

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро может сыграть в матче 8-го тура чемпионата Англии против ""Сток Сити", передает The Telegraph.

Напомним, Агуэро сломал ребро после того, как он попал в автомобильную аварию.
Теги: Агуэро Манчестер Сити
Сегодня, 01:18
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