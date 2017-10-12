Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела восстановился от травмы и вернулся к тренировочным занятия, сообщает The Guardian.Напомним, что аргентинец не играл с конца октября 2016 года из-за повреждения бедра. В прошлом сезоне он перенес две операции.