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Эрик Ламела восстановился от травмы

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Ламела восстановился от травмы и вернулся к тренировочным занятия, сообщает The Guardian.

Напомним, что аргентинец не играл с конца октября 2016 года из-за повреждения бедра. В прошлом сезоне он перенес две операции.
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 02:25
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