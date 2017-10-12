Артуро Видаль не будет завершать международную карьеру

Un guerrero puede llorar, sentir temor y hasta decepcionarse, pero jam?s se rinde ni abandona hasta la muerte!!!!???????????? pic.twitter.com/cpJKKwxHMj — Arturo Vidal (@kingarturo23) October 11, 2017

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль передумал завершать международную карьеру."Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Настал тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль.