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Артуро Видаль не будет завершать международную карьеру

Полузащитник сборной Чили Артуро Видаль передумал завершать международную карьеру.

"Воин может плакать, чувствовать страх и разочарование, но он никогда не сдается до самой смерти! Настал тяжелый момент. Вместе мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Сборная Чили пойдет за новыми победами, увидимся в следующей битве!" – написал Видаль.

Теги: Видаль Сборная Чили
Сегодня, 02:38
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