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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Радамель Фалькао: я попытался донести информацию о раскладах до сборной Перу
Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао подтвердил, что во время отборочного матча ЧМ-2018 со сборной Перу при счете 1:1 рассказывал игрокам соперника о турнирной ситуации.
"У нас была информация о том, как проходят другие матчи. Мы играли, учитывая положение в турнирной таблице. Я и попытался донести эту информацию до игроков сборной Перу", - цитирует Фалькао The Telegraph.
"У нас была информация о том, как проходят другие матчи. Мы играли, учитывая положение в турнирной таблице. Я и попытался донести эту информацию до игроков сборной Перу", - цитирует Фалькао The Telegraph.
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