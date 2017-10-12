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Радамель Фалькао: я попытался донести информацию о раскладах до сборной Перу

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао подтвердил, что во время отборочного матча ЧМ-2018 со сборной Перу при счете 1:1 рассказывал игрокам соперника о турнирной ситуации.

"У нас была информация о том, как проходят другие матчи. Мы играли, учитывая положение в турнирной таблице. Я и попытался донести эту информацию до игроков сборной Перу", - цитирует Фалькао The Telegraph.
Теги: Фалькао Сборная Колумбии
Сегодня, 07:28
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