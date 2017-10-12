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На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей

Директор компании "Инград", которая входит в концерн "Россиум", Павел Поселенов рассказал о предстоящей реконструкции стадиона имени Эдуарда Стрельцова в Москве.

"Будут небольшие, но важные, на наш взгляд, изменения. Например, в первоначальном проекте не было трибун за воротами поля, только боковые. Мы их построим - об этом нас просили болельщики "Торпедо", за трибунами, расположенными за воротами традиционно собираются самые активные поклонники команды", – цитирует Поселенова РБК.

Реконструкция арены обойдется новым владельцам "Торпедо" (структурам Романа Авдеева, которому принадлежит "Россиум") в 8 миллиардов рублей. Снос стадиона и строительство новой арены начнется не раньше 2019 года и займет два года. Вместимость увеличится с 13 тысяч до 15 тысяч зрителей.

По словам Авдеева, клуб "находится в тяжелом состоянии", для "такой команды, как нынешнее "Торпедо", долг существенный".
Теги: Торпедо
Сегодня, 07:48
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