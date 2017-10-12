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49-летний экс-форвард "Арсенала" решил вернуться в футбол

Бывший нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон решил вернуться в большой футбол, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на BBC Sport.

Спортсмен принял приглашение клуба "Керау" из четвертого по силе дивизиона Уэльса. Впервые в составе валлийской команды Мерсон сыграет уже 18 октября в матче с "Понтиклуном".

Нападающий, в свое время защищавший цвета "Арсенала", "Астон Виллы", "Мидлсбро", "Портсмута" и "Уолсолла", объявил о завершении карьеры в 2006 году, после чего переквалифицировался в футбольного эксперта.
Сегодня, 07:52
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