Василий Уткин: белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу?

Ну и,белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе, под землей, где самое место картошке?) — Василий Уткин (@radioutkin) October 11, 2017

Комментатор Василий Уткин позволил себе саркастическую шутку по поводу провала сборной Беларуси в квалификации ЧМ-2018. Подопечные Игоря Криушенко заняли последнее, 6-е место, в группе А."Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе под землей, где самое место картошке? Минск - столица Подлюксембуржья", - написал Уткин в твиттере.