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Василий Уткин: белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу?

Комментатор Василий Уткин позволил себе саркастическую шутку по поводу провала сборной Беларуси в квалификации ЧМ-2018. Подопечные Игоря Криушенко заняли последнее, 6-е место, в группе А.

"Ну и, белорусы, вольготно ли вам дышится в спину Люксембургу? Тепло ли занять днищевое место в отборе под землей, где самое место картошке? Минск - столица Подлюксембуржья", - написал Уткин в твиттере.

Теги: Уткин Сборная Белоруссии
Сегодня, 08:03
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