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"Манчестер Юнайтед" готов предложить Жозе Моуринью новый контракт на 70 млн евро

"Манчестер Юнайтед" намерен предложить новый контракт главному тренеру Жозе Моуринью, информирует The Sun.

По новому пятилетнему соглашению португальский специалист может заработать порядка 70 миллионов евро.
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед
Сегодня, 08:33
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 09:49) #
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Болеет за:
«Химки»
14 мил Евро год,не считая огромные бонусные деньги за результативные матчи и победы в разных турнирах и еще больше денег от рекламы разных продукции..это еще столько же, если не больше, цифра достигает минимум 30 мил.Евро в год...этот человек,своими мозгами,своим трудом достиг космических высот в футболе.Этот человек не миф и не виртуальный,этот человек наш современник,обыкновенный человек со своими радостями в жизни и проблемами...и пля умы и мозги людей на этом сайте говорящие о футболе.Сутра лазят по веткам не в поиске новостей в мире футбола,а,кто про кого гадости говорит,чтоб смаковать и склонять, футболистов,тренеров,клубы за кого не болеют.люди в основном получавшие 300 т рублей в месяц там плюс минус ,нет это не для сравнение с доходами Моуриньо говорю)), а,для того,почему они так радуются если у футболиста не идет игра,не попадает в состав и по списку.. и пошла выплескиваться вся их гнилая натура на все сто..причина только водном,это их не состоятельность...Больше чем уверен, победа скажем сборной России в матче и гол того же Дзюба огорчит многих,многих людей которые называют себя Россиянами,они предпочитают наоборот,чтоб Россия проиграла в таком случае.Это что? во первых это люди ограниченные в мозгах...зависть это чувство или эмоция?.вопрос конечно не для этого сайта.Здесь совсем другое,здесь народ без мозглый,говорящие о людях,обсуждающие людей,которые в разы превосходят их по всем показателям в том числе и по человеческими положительными качествами . не какого чувство собственного достоинства, гордость, честность. Боже мой,о чем я..
Регистрация: 17.03.2008
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