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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Манчестер Юнайтед" готов предложить Жозе Моуринью новый контракт на 70 млн евро
"Манчестер Юнайтед" намерен предложить новый контракт главному тренеру Жозе Моуринью, информирует The Sun.
По новому пятилетнему соглашению португальский специалист может заработать порядка 70 миллионов евро.
По новому пятилетнему соглашению португальский специалист может заработать порядка 70 миллионов евро.
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