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Игорь Гамула: в Россию снова приедет Роналду, девчонки будут смотреть на него, а я на них

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула доволен тем, что сборная Португалии отобралась на ЧМ-2018 в России.

"Хорошо, что Португалия попала на чемпионат мира. Значит в Россию снова приедет Криштиану Роналду. Дорогие девчули, начинайте уже копить деньги на билеты. Я вот уже начал – надо будет и мне где-то билетик купить.

Но я не на Роналду буду смотреть, а на девчонок. Они – на него, я – на них. Все довольны", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
Теги: Гамула Роналду
Сегодня, 08:45
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№2 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:46) #
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online

Цитата: manatee
Гамула - кладезь юмора и позитива. Его послематчевые интервью всегда привосходят по интересу уровень игры и результаты его команд)

все верно, на первом месте у Гамулы не самолеты, а девочки


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№1 Написал: manatee Москва (Сегодня, 09:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Гамула - кладезь юмора и позитива. Его послематчевые интервью всегда привосходят по интересу уровень игры и результаты его команд)
Регистрация: 16.08.2010
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