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Игорь Гамула: если бы Украина попала на ЧМ, оттуда было бы больше всего болельщиков

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал невыход сборной Украины на чемпионат мира, который в 2018 году пройдёт в России.

"Сердце кровью обливается за сборную Украины. Очень обидно, что мои ребята не приедут на мундиаль. Уверен, если бы Украина попала на чемпионат мира, у неё было бы больше всего болельщиков, после сборной России.

За Андрюшу Шевченко лично переживаю. Он хороший тренер. Главное, что команда есть, что ребята не опустили рук. А ситуацию с футболом в стране пора менять. Когда это было, чтобы в Премьер-лиге играло 12 команд? Так ведь и до нуля можно досокращаться", - цитирует Гамулу "Чемпионат".
Теги: Гамула Сборная Украины
Сегодня, 09:20
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№2 Написал: Юра Куликов (Сегодня, 10:10) #
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online

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 12.10.2017
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 10:00) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Некогда им по Чемпионатам разъезжать Унитазы в Европе ждут
Регистрация: 17.05.2015
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