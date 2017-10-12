Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Дани Алвес: уверен, в "ПСЖ" Алексису Санчесу будет лучше всего

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес прокомментировал возможный переход к парижанам форварда "Арсенала" Алексиса Санчеса.

"У нас есть возможность подписать Санчеса. На него претендуют несколько команд, но где бы он ни оказался, в любом случае, я хочу, чтобы он был счастлив. Уверен, в "ПСЖ" ему будет лучше всего.

Что касается его игры, то защитникам всегда было сложно противостоять таким нападающим. У него очень высокий уровень", – приводит слова Алвеса Goal.
Теги: ПСЖ Санчес Дани Алвес
Сегодня, 09:38
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.