Георгий Джикия: Пашинин внес самый большой вклад в мое развитие как защитника

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, что с теплотой вспоминает о своем бывшем клубе.- Обид никаких нет. "Локомотив" вспоминаю с теплотой. То, что случилось, в итоге - к лучшему. История не знает сослагательного наклонения. Ведь неизвестно, как сложилась бы у меня карьера, если бы я остался в «Локомотиве». А так, я стал чемпионом страны в составе «Спартака» и привлекаюсь в сборную. В "Локомотиве" у меня осталось много друзей, с которыми я общаюсь по сей день. И всегда тепло вспоминаю время, проведенное в стане железнодорожников, а провел я там десять лет.- Когда я подписал первый профессиональный контракт с "Локомотивом-2", он был моим тренером, он много времени уделял обороне. Я ему очень благодарен, он многому меня научил. Он прекрасный специалист, один из лучших, с кем мне приходилось работать. Олег Алексеевич внес самый большой вклад в мое развитие как защитника.- Безусловно. "Амкар" приедет к нам через несколько туров, поэтому я очень рассчитываю повидать его и некоторых ребят, с которыми я созваниваюсь почти каждый день.