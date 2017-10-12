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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Георгий Джикия: Пашинин внес самый большой вклад в мое развитие как защитника
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия рассказал, что с теплотой вспоминает о своем бывшем клубе.
- Вы поиграли во многих клубах. Но был один, который тоже сыграл определенную роль в вашей карьере . Есть обида на "Локомотив"?
- Обид никаких нет. "Локомотив" вспоминаю с теплотой. То, что случилось, в итоге - к лучшему. История не знает сослагательного наклонения. Ведь неизвестно, как сложилась бы у меня карьера, если бы я остался в «Локомотиве». А так, я стал чемпионом страны в составе «Спартака» и привлекаюсь в сборную. В "Локомотиве" у меня осталось много друзей, с которыми я общаюсь по сей день. И всегда тепло вспоминаю время, проведенное в стане железнодорожников, а провел я там десять лет.
- Какую роль сыграл Олег Пашинин в вашей карьере?
- Когда я подписал первый профессиональный контракт с "Локомотивом-2", он был моим тренером, он много времени уделял обороне. Я ему очень благодарен, он многому меня научил. Он прекрасный специалист, один из лучших, с кем мне приходилось работать. Олег Алексеевич внес самый большой вклад в мое развитие как защитника.
- Знаю, что у вас были хорошие отношения с Гаджи Гаджиевым, поддерживаете с ним связь?
- Безусловно. "Амкар" приедет к нам через несколько туров, поэтому я очень рассчитываю повидать его и некоторых ребят, с которыми я созваниваюсь почти каждый день.
Советский спорт
- Вы поиграли во многих клубах. Но был один, который тоже сыграл определенную роль в вашей карьере . Есть обида на "Локомотив"?
- Обид никаких нет. "Локомотив" вспоминаю с теплотой. То, что случилось, в итоге - к лучшему. История не знает сослагательного наклонения. Ведь неизвестно, как сложилась бы у меня карьера, если бы я остался в «Локомотиве». А так, я стал чемпионом страны в составе «Спартака» и привлекаюсь в сборную. В "Локомотиве" у меня осталось много друзей, с которыми я общаюсь по сей день. И всегда тепло вспоминаю время, проведенное в стане железнодорожников, а провел я там десять лет.
- Какую роль сыграл Олег Пашинин в вашей карьере?
- Когда я подписал первый профессиональный контракт с "Локомотивом-2", он был моим тренером, он много времени уделял обороне. Я ему очень благодарен, он многому меня научил. Он прекрасный специалист, один из лучших, с кем мне приходилось работать. Олег Алексеевич внес самый большой вклад в мое развитие как защитника.
- Знаю, что у вас были хорошие отношения с Гаджи Гаджиевым, поддерживаете с ним связь?
- Безусловно. "Амкар" приедет к нам через несколько туров, поэтому я очень рассчитываю повидать его и некоторых ребят, с которыми я созваниваюсь почти каждый день.
Советский спорт
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