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Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео)

Президент "Днепра-1", депутат Верховной Рады Юрий Береза прокомментировал нападение болельщиков "Днепра" на матче второй лиги (0:2).

"На самом деле я хорошо смотрел и видел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, не знаю, кто не сработал, но возникла такая ситуация, что какая-то куча отбросов, разметая на своем пути детей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики "Днепра-1".

А мы сегодня играли в гостях, и наши болельщики были компактно рассажены. Не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители!

Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехало на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе.

Думаю, в ближайшее время будет заседание ФФУ и ПФЛ. Футбольные хулиганы не должны мешать смотреть хороший футбол обычным болельщикам. Я в этом убежден. И поверьте, я сделаю все как законодатель, чтобы ответ был довольно жестким. Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион – им на место на спортивных аренах.

Я обращаюсь к Павелко (президент Федерации футбола Украины – прим.), мы все это должны обсудить, и он мой коллега. Если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах. Беспорядков на стадионах не должно быть. И не имеет значения – это в Днепре, Харькове, Киеве, Мариуполе или во Львове.

Не исключаю, что должны появиться приговоры, например, пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию", – передает слова Березы страница клуба в Фэйсбуке.

Сегодня, 10:30
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№4 Написал: анд самара (Сегодня, 11:39) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Да ладно тебе "Они же дети"
Регистрация: 11.04.2012
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:13) #
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online

Будни "Планеты обезьян".

Цээвропа в действии.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: Koman4 Приморье (Сегодня, 10:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Что значит какая то группа отбросов?! Ребята это ваша куча!
Регистрация: 6.02.2008
№1 Написал: Игорь Севастополь (Сегодня, 10:35) #
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Болеет за:
«Спартак»
Дебил!У самого руки в крови на Донбасе.Тебя УРОД первого надо было замочить.
Регистрация: 4.08.2016
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