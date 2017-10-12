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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео)
Президент "Днепра-1", депутат Верховной Рады Юрий Береза прокомментировал нападение болельщиков "Днепра" на матче второй лиги (0:2).
"На самом деле я хорошо смотрел и видел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, не знаю, кто не сработал, но возникла такая ситуация, что какая-то куча отбросов, разметая на своем пути детей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики "Днепра-1".
А мы сегодня играли в гостях, и наши болельщики были компактно рассажены. Не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители!
Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехало на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе.
Думаю, в ближайшее время будет заседание ФФУ и ПФЛ. Футбольные хулиганы не должны мешать смотреть хороший футбол обычным болельщикам. Я в этом убежден. И поверьте, я сделаю все как законодатель, чтобы ответ был довольно жестким. Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион – им на место на спортивных аренах.
Я обращаюсь к Павелко (президент Федерации футбола Украины – прим.), мы все это должны обсудить, и он мой коллега. Если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах. Беспорядков на стадионах не должно быть. И не имеет значения – это в Днепре, Харькове, Киеве, Мариуполе или во Львове.
Не исключаю, что должны появиться приговоры, например, пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию", – передает слова Березы страница клуба в Фэйсбуке.
"На самом деле я хорошо смотрел и видел только первый тайм. К сожалению, во время перерыва, не знаю, кто не сработал, но возникла такая ситуация, что какая-то куча отбросов, разметая на своем пути детей, буцая их ногами, вломилась в сектор, где находились болельщики "Днепра-1".
А мы сегодня играли в гостях, и наши болельщики были компактно рассажены. Не знаю, как это квалифицировать, но из-за того, что творится на стадионе, должны вернуться правоохранители!
Знаете, что было сегодня самое обидное? То, что приехало на футбол 700 детей из сельских школ области, в том числе из интернатов. И почему я не отошел и не отойду никогда в таких ситуациях, ведь идет увалень и бьет ребенка с ноги… А этот ребенок и так остался без родителей. Это неправильно и это не решается на футбольном стадионе.
Думаю, в ближайшее время будет заседание ФФУ и ПФЛ. Футбольные хулиганы не должны мешать смотреть хороший футбол обычным болельщикам. Я в этом убежден. И поверьте, я сделаю все как законодатель, чтобы ответ был довольно жестким. Те, кто приходит не болеть, а драться на стадион – им на место на спортивных аренах.
Я обращаюсь к Павелко (президент Федерации футбола Украины – прим.), мы все это должны обсудить, и он мой коллега. Если потребуется закон, то будем принимать закон, который будет касаться порядка на стадионах. Беспорядков на стадионах не должно быть. И не имеет значения – это в Днепре, Харькове, Киеве, Мариуполе или во Львове.
Не исключаю, что должны появиться приговоры, например, пожизненный запрет посещать матчи. Иначе мы не создадим новую футбольную идеологию", – передает слова Березы страница клуба в Фэйсбуке.
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