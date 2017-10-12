Георгий Джикия: "Ливерпуль" был сильнее "Спартака", нам реально повезло

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:30
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (4)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (4)
07:48
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (4)
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (4)
Вчера, 23:48
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Вчера, 23:24
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Вчера, 23:15
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Вчера, 22:43
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу
Вчера, 22:35
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
Вчера, 22:30
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Вчера, 21:39
Луиш Фигу стал советником УЕФА
Луиш Фигу стал советником УЕФА
Вчера, 20:50
Николас Пареха не сыграет со "Спартаком" (5)
Николас Пареха не сыграет со "Спартаком" (5)
Вчера, 20:33
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (4)
Губернатор Ростовской области поручил обеспечить детей до 13 лет бесплатными или льготными билетами (4)
Вчера, 20:26
Андрей Бутенко: РФС найдет персонал для просмотра видеоповторов в Краснодаре к 3 декабря (2)
Андрей Бутенко: РФС найдет персонал для просмотра видеоповторов в Краснодаре к 3 декабря (2)
Георгий Джикия: "Ливерпуль" был сильнее "Спартака", нам реально повезло
Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.
- В чем причина неудачного старта «Спартака». Как вы для себя это объясняете?
- Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.
- А была моральная усталость? Ведь после чемпионства вы сразу поехали на Кубок конфедераций.
- Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.
- С таким графиком вообще на личную жизнь хватает времени?
- В силу того, что играем на четыре фронта, времени не хватает ни на что, кроме футбола. Но близкие люди меня поддерживают, и морально мне легче это переносить.
- Ближайшая игра «Спартака» против «Ахмата» в гостях. Как команда готовится?
- Я уже был на базе, виделся с Каррерой. Но пока точно не ясно, кто выйдет на поле в Грозном, а кто нет. У каждого были свои задания, кто-то тренировался по индивидуальной программе. Могу сказать точно одно: я переключился на клуб, и все мысли сегодня о ближайшей игре.
- Говорят, матчи в Лиге чемпионов сильно изматывают. Насколько чувствуется разница, когда играешь против европейских команд?
- Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей», будет очень сложной.
- Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?
- Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.
Советский спорт
- В чем причина неудачного старта «Спартака». Как вы для себя это объясняете?
- Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.
- А была моральная усталость? Ведь после чемпионства вы сразу поехали на Кубок конфедераций.
- Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.
- С таким графиком вообще на личную жизнь хватает времени?
- В силу того, что играем на четыре фронта, времени не хватает ни на что, кроме футбола. Но близкие люди меня поддерживают, и морально мне легче это переносить.
- Ближайшая игра «Спартака» против «Ахмата» в гостях. Как команда готовится?
- Я уже был на базе, виделся с Каррерой. Но пока точно не ясно, кто выйдет на поле в Грозном, а кто нет. У каждого были свои задания, кто-то тренировался по индивидуальной программе. Могу сказать точно одно: я переключился на клуб, и все мысли сегодня о ближайшей игре.
- Говорят, матчи в Лиге чемпионов сильно изматывают. Насколько чувствуется разница, когда играешь против европейских команд?
- Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей», будет очень сложной.
- Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?
- Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.