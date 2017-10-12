Георгий Джикия: "Ливерпуль" был сильнее "Спартака", нам реально повезло

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.- Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.- Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.- В силу того, что играем на четыре фронта, времени не хватает ни на что, кроме футбола. Но близкие люди меня поддерживают, и морально мне легче это переносить.- Я уже был на базе, виделся с Каррерой. Но пока точно не ясно, кто выйдет на поле в Грозном, а кто нет. У каждого были свои задания, кто-то тренировался по индивидуальной программе. Могу сказать точно одно: я переключился на клуб, и все мысли сегодня о ближайшей игре.- Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей», будет очень сложной.- Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.