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Георгий Джикия: "Ливерпуль" был сильнее "Спартака", нам реально повезло

Защитник "Спартака" и сборной России Георгий Джикия высказался о старте сезона в исполнении красно-белых.

- В чем причина неудачного старта «Спартака». Как вы для себя это объясняете?

- Я не считаю, что старт был провальным. По факту было допущено очень много ошибок, из-за которых мы потеряли много очков. А по игре мы смотрелись очень даже неплохо. Было некое невезение, оно бывает у всех, и «Спартак» не стал исключением. В прошлом году все шло как по маслу.

- А была моральная усталость? Ведь после чемпионства вы сразу поехали на Кубок конфедераций.

- Лично за себя могу сказать, что я не ощущал никакой усталости. Наоборот, мне хотелось как можно больше играть. Может, другие футболисты в силу возраста ощущали на себе подобные проблемы. Но я все перенес нормально.

- С таким графиком вообще на личную жизнь хватает времени?

- В силу того, что играем на четыре фронта, времени не хватает ни на что, кроме футбола. Но близкие люди меня поддерживают, и морально мне легче это переносить.

- Ближайшая игра «Спартака» против «Ахмата» в гостях. Как команда готовится?

- Я уже был на базе, виделся с Каррерой. Но пока точно не ясно, кто выйдет на поле в Грозном, а кто нет. У каждого были свои задания, кто-то тренировался по индивидуальной программе. Могу сказать точно одно: я переключился на клуб, и все мысли сегодня о ближайшей игре.

- Говорят, матчи в Лиге чемпионов сильно изматывают. Насколько чувствуется разница, когда играешь против европейских команд?

- Конечно, играть против таких клубов тяжело. Если говорить о «Ливерпуле», он был намного сильнее нас, нам реально повезло в нескольких моментах, что было видно невооруженным глазом. Однако результат на табло. Как будет развиваться ситуация дальше, я не знаю. Следующая игра дома с «Севильей», будет очень сложной.

- Как оцениваете шансы «Спартака» в Лиге чемпионов?

- Все зависит от нас, шансы выйти из группы есть. Будем идти от игры к игре и добиваться результатов. Очень жаль, что мы потеряли очки с «Марибором» на выезде, но это футбол. Такое случается.

Советский спорт
Теги: Джикия Спартак
Сегодня, 10:49
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№1 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:42) #
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Марибор, нельзя было отпускать.


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Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
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