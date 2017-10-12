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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Заболотный: слова Федуна? Забивать "Спартаку" теперь будет еще приятнее
Нападающий "Тосно" и сборной России Антон Заболотный рассказал о прошедших матчах национальной команды и оценил результаты "Тосно" в РФПЛ.
– Корея и Иран производят впечатление команд, с которыми будет сложно на чемпионате мира?
– Видно, что команды серьезные и не зря попали на турнир. Организация игры, самоотдача, индивидуальные действия отдельных футболистов – на очень высоком уровне. Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед.
– Отсутствие европейского клубного опыта не создает вам сложности в адаптации к таким соперникам?
– Я бы не сказал, что есть трудности. Все-таки в чемпионате России мы много играем против сильных легионеров – это дает очень хорошую практику. Конечно, всегда хочется большего. Но в плане привыкания к такого рода оппонентам не могу сказать, что мне было трудно. Особых проблем с адаптацией к игре за сборную России у меня не было. Разве что атмосфера на стадионе немного другая. Очень приятно играть при почти полностью заполненных трибунах и в Москве против Кореи, и в Казани против Ирана. Спасибо болельщикам за поддержку.
– Как оцените результаты «Тосно» по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?
– Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же «Локомотивом» и «Спартаком» мы уже показали, на что способны. Сейчас главное – продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.
– Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как «Спартаку», мотивирует доказать обратное?
– Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать «Спартаку» теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым – что на этот клуб, что на любой другой.
Известия
– Корея и Иран производят впечатление команд, с которыми будет сложно на чемпионате мира?
– Видно, что команды серьезные и не зря попали на турнир. Организация игры, самоотдача, индивидуальные действия отдельных футболистов – на очень высоком уровне. Составы у них уже наиграны, а мы пока еще ищем оптимальные сочетания. При этом сумели выиграть у корейцев и сыграть вничью с Ираном, так что есть поступательное движение вперед.
– Отсутствие европейского клубного опыта не создает вам сложности в адаптации к таким соперникам?
– Я бы не сказал, что есть трудности. Все-таки в чемпионате России мы много играем против сильных легионеров – это дает очень хорошую практику. Конечно, всегда хочется большего. Но в плане привыкания к такого рода оппонентам не могу сказать, что мне было трудно. Особых проблем с адаптацией к игре за сборную России у меня не было. Разве что атмосфера на стадионе немного другая. Очень приятно играть при почти полностью заполненных трибунах и в Москве против Кореи, и в Казани против Ирана. Спасибо болельщикам за поддержку.
– Как оцените результаты «Тосно» по итогам прошедшего отрезка чемпионата России?
– Очень неплохие результаты. Стараемся набирать очки в каждой игре, не отсиживаться в обороне, играть в комбинационный футбол. Тренеры настраивают нас на победу в каждом матче. С теми же «Локомотивом» и «Спартаком» мы уже показали, на что способны. Сейчас главное – продолжать гнуть эту линию, не сбавлять.
– Высказывание Леонида Федуна, что вы больше не забьете таких мячей, как «Спартаку», мотивирует доказать обратное?
– Я и без этого стремлюсь забивать как можно больше голов и играть на команду. Эти слова Федуна у меня особых эмоций не вызывали. Разве что забивать «Спартаку» теперь будет приятнее, чем в прошлый раз. Но настрой будет одинаково боевым – что на этот клуб, что на любой другой.
Известия
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