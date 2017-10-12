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Экс-футболист Джордж Веа избран президентом Либерии

Обладатель "Золотого мяча" 1995 года Джордж Веа избран новым президентом Либерии, сообщает местная газета National Accord.

Выборы состоялись во вторник, по словам международных наблюдателей, голосование прошло гладко. По результатам выборов 51-летний Веа опередил действующего вице-президента Либерии Джозефа Бокая.

В 2005 году Веа уже баллотировался в президенты Либерии, но тогда по итогам голосования он занял второе место, уступив действующей главе государства лауреату Нобелевской премии мира за 2011 год Элен Джонсон-Серлиф.

Р-Спорт
Сегодня, 11:58
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№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 12:12) #
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Очень сильный нападающий был. Удачи ему!
Регистрация: 19.10.2011
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