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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Станислав Черчесов: сбор в Новогорске прошел на хорошем уровне (видео)
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал прошедший сбор команды в Новогорске.
"Сбор прошел на хорошем уровне. Это касается и базы, и поля, на котором мы занимались. Мы тренировались, нам никуда не надо было ездить. Тут же восстанавливались, потому что все рядом.
На сборе мы много сделали в плане организационных вопросов. Думаю, это правильные шаги. РФС все наши пожелания выполняет, министерство спорта поддержало нашу идею построить поля. Осталось только гостиницу достроить, поле второе уже готово. Молодежная сборная тоже с нами была. Я бы сказал, что все становится правильно", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
"Сбор прошел на хорошем уровне. Это касается и базы, и поля, на котором мы занимались. Мы тренировались, нам никуда не надо было ездить. Тут же восстанавливались, потому что все рядом.
На сборе мы много сделали в плане организационных вопросов. Думаю, это правильные шаги. РФС все наши пожелания выполняет, министерство спорта поддержало нашу идею построить поля. Осталось только гостиницу достроить, поле второе уже готово. Молодежная сборная тоже с нами была. Я бы сказал, что все становится правильно", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.
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