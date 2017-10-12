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Станислав Черчесов: сбор в Новогорске прошел на хорошем уровне (видео)

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал прошедший сбор команды в Новогорске.

"Сбор прошел на хорошем уровне. Это касается и базы, и поля, на котором мы занимались. Мы тренировались, нам никуда не надо было ездить. Тут же восстанавливались, потому что все рядом.

На сборе мы много сделали в плане организационных вопросов. Думаю, это правильные шаги. РФС все наши пожелания выполняет, министерство спорта поддержало нашу идею построить поля. Осталось только гостиницу достроить, поле второе уже готово. Молодежная сборная тоже с нами была. Я бы сказал, что все становится правильно", - цитирует Черчесова официальный сайт РФС.

Теги: Черчесов Сборная России
Сегодня, 12:32
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