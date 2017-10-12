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Сборная Исландии: наша база в Геленджике своей пышностью не уступает Валгалле

Сборная Исландии во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Геленджике. Напомним, исландцы впервые в истории завоевали путевку на мундиаль.

"Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта», - заявила управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.

Представители федерации Исландии несколько раз побывали в России и выбрали для сборной базу в Геленджике.

"Интерьеры официального отеля ФИФА в Геленджике пышностью не уступают Валгалле – обители скандинавских богов. Но ведь футбольные боги действительно достойны самого лучшего", - пишут сотрудники журнала Reykjavik Grapevine.

Советский спорт
Теги: Сборная Исландии
Сегодня, 12:40
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№2 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 14:00) #
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Болеет за:
«Кубань»
Замечательные мужики сами себя вывезли в Геленджик!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№1 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 12:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Буду "болеть" за ваших, после наших!
Импонирует маленькая гордая скандинавская (типа, северная нефутбольная) страна!
Удачи и успеха!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
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