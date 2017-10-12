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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сборная Исландии: наша база в Геленджике своей пышностью не уступает Валгалле
Сборная Исландии во время чемпионата мира-2018 будет базироваться в Геленджике. Напомним, исландцы впервые в истории завоевали путевку на мундиаль.
"Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта», - заявила управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.
Представители федерации Исландии несколько раз побывали в России и выбрали для сборной базу в Геленджике.
"Интерьеры официального отеля ФИФА в Геленджике пышностью не уступают Валгалле – обители скандинавских богов. Но ведь футбольные боги действительно достойны самого лучшего", - пишут сотрудники журнала Reykjavik Grapevine.
Советский спорт
"Мы начинаем подготовку к чемпионату, предстоит еще раз пройтись по составу сборной. Необходимо обеспечить достойную поддержку футбольных мероприятий в стране, которые не должны оказаться в тени большого международного проекта», - заявила управляющий директор Федерации футбола Исландии Клара Бьяртмарс.
Представители федерации Исландии несколько раз побывали в России и выбрали для сборной базу в Геленджике.
"Интерьеры официального отеля ФИФА в Геленджике пышностью не уступают Валгалле – обители скандинавских богов. Но ведь футбольные боги действительно достойны самого лучшего", - пишут сотрудники журнала Reykjavik Grapevine.
Советский спорт
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