Станислав Черчесов: на чемпионате мира хотим претендовать на реального хозяина турнира

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о процессе построения команды."Появляются новые футболисты, которых мы должны проверить, посмотреть. Работы реально много, игр и времени мало. Физически футболисты готовы, но в психологическом плане они находятся в другом обществе. Опять в этом плане их нужно было собирать.Ничего вечного нет. Где-то травмы, где-то человек из формы выходит, а кто-то прибавляет настолько, что мимо проходить нельзя. Главное, чтобы он подходил команде не только как игрок, но и как личность.Только так мы сможем сделать боеспособную команду, которая будет на что-то претендовать. А мы хотим на чемпионате мира претендовать на реального хозяина турнира", - цитирует сказал Черчесова пресс-служба РФС.