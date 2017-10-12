Экс-вратарь сборной Англии: пришлось заново строить свою жизнь из-за психических проблем

Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Кирклэнд рассказал, что испытывал психологические проблемы."Мне пришлось заново строить свою жизнь из-за психических проблем. Сейчас мне проще, ведь я нашел выход из ситуации. Хочу, чтобы другие игроки поняли, что им надо начать говорить. Не держать в себе.Я не видел выхода из своей ситуации, пока не начал говорить. Было страшно, но эти разговоры помогают вам и вашей семье. Моя карьера могла сложиться лучше.Когда люди говорят: "Крис Кирклэнд", они всегда добавляют: "Вечно травмированный". Но я бы хотел, чтобы говорили иначе: "Крис Кирклэнд, он выиграл Лигу чемпионов", – сказал футболист.