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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Экс-вратарь сборной Англии: пришлось заново строить свою жизнь из-за психических проблем
Бывший голкипер "Ливерпуля" и сборной Англии Крис Кирклэнд рассказал, что испытывал психологические проблемы.
"Мне пришлось заново строить свою жизнь из-за психических проблем. Сейчас мне проще, ведь я нашел выход из ситуации. Хочу, чтобы другие игроки поняли, что им надо начать говорить. Не держать в себе.
Я не видел выхода из своей ситуации, пока не начал говорить. Было страшно, но эти разговоры помогают вам и вашей семье. Моя карьера могла сложиться лучше.
Когда люди говорят: "Крис Кирклэнд", они всегда добавляют: "Вечно травмированный". Но я бы хотел, чтобы говорили иначе: "Крис Кирклэнд, он выиграл Лигу чемпионов", – сказал футболист.
Sportbox
"Мне пришлось заново строить свою жизнь из-за психических проблем. Сейчас мне проще, ведь я нашел выход из ситуации. Хочу, чтобы другие игроки поняли, что им надо начать говорить. Не держать в себе.
Я не видел выхода из своей ситуации, пока не начал говорить. Было страшно, но эти разговоры помогают вам и вашей семье. Моя карьера могла сложиться лучше.
Когда люди говорят: "Крис Кирклэнд", они всегда добавляют: "Вечно травмированный". Но я бы хотел, чтобы говорили иначе: "Крис Кирклэнд, он выиграл Лигу чемпионов", – сказал футболист.
Sportbox
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