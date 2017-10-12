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Администратор ДЮСШ ЦСКА трагически погиб

Ушел из жизни администратор ДЮСШ ЦСКА Александр Куртов, передает пресс-служба армейцев.

"Руководство, тренерский состав, сотрудники и игроки армейской академии и клуба глубоко скорбят в связи с трагической гибелью администратора ДЮСШ ПФК ЦСКА Александра Куртова.

Приносим искренние соболезнования родным и близким Александра Владимировича", - говорится в сообщении пресс-службы.

Теги: ЦСКА
Сегодня, 13:25
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№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
Пусть земля будет пухом! А что собственно случилось?


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
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