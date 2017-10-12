Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Сергей Кирьяков: на позиции Рауша есть российские футболисты, которые смотрятся не хуже

Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказал мнение об игре фланговых игроков сборной России - Константина Рауша и Марио Фернандеса.

"По Фернандесу вопросов вообще не должно возникать. Он сильнее своих конкурентов, играющих в других российских клубах. За Константина Рауша говорит опыт выступлений в бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.

Все дело в том, что "Кельн" играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках.

В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в бундеслиге играет!", – цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
Теги: Рауш Кирьяков Сборная России
Сегодня, 13:28
Напечатать
7
(1)
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 13:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Кубань»
Мне лысый новичок понравился, дельно бегал.


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 13:51) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Зато Рауш оч старается, жопу рвет! Ему предоставился шанс на ЧМ сыграть, он его не упустит. В Германии воспитывался, к делу подходит очень профессионально.
Регистрация: 21.03.2011
№5 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ржд гуд
К сожалению, сейчас Костя Рауш выглядит предпрочтительнее местных русских.

Главное чтобы ему не говорили сколько наши получают в клубах а то
Цитата: SHIGA
в зимнее окно в Спартак перейдет.. (с)инсайдsmirk
Регистрация: 17.05.2013
№4 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 13:47) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SADDAM
Нельзя ли поконкретнее? Кто у нас там лучше Рауша смотрится, а то я что-то припомнить никого не могу?

Ну, у нас там его конкуренты - Комбаров и Жирков. Ну, откровенно говоря, наверное, Немец не хуже. Из того, что есть, это наверное, лучший вариант. Я пока не видел, как легионер "привозит", как привозит Димко видел. Юрий не плох, но, имхо, уже не тот, перспективы не видать.


--------------------
«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:42) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в зимнее окно в Спартак перейдет.. (с)инсайдsmirk


--------------------
за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 13:38) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Кирюха глупость сморозил. К сожалению, сейчас Костя Рауш выглядит предпрочтительнее местных русских. Даже только осваиваясь в новой для себя команде, он интереснее, острее и быстрее в игровом плане, чем наши парни из РФПЛ. И оспаривать это чудно для футбольного спеца.
Регистрация: 30.11.2013
№1 Написал: SADDAM Железногорск - Курск (Сегодня, 13:31) #
  • +3
  •  (3)
online

Нельзя ли поконкретнее? Кто у нас там лучше Рауша смотрится, а то я что-то припомнить никого не могу?
Регистрация: 17.02.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.