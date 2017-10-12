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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Сергей Кирьяков: на позиции Рауша есть российские футболисты, которые смотрятся не хуже
Бывший главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков высказал мнение об игре фланговых игроков сборной России - Константина Рауша и Марио Фернандеса.
"По Фернандесу вопросов вообще не должно возникать. Он сильнее своих конкурентов, играющих в других российских клубах. За Константина Рауша говорит опыт выступлений в бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.
Все дело в том, что "Кельн" играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках.
В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в бундеслиге играет!", – цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
"По Фернандесу вопросов вообще не должно возникать. Он сильнее своих конкурентов, играющих в других российских клубах. За Константина Рауша говорит опыт выступлений в бундеслиге. Но пока не могу сказать, что это серьезное усиление сборной. На его позиции как раз есть российские футболисты, которые смотрятся как минимум не хуже.
Все дело в том, что "Кельн" играет по схеме с четырьмя защитниками, и Рауш прикрывает левый фланг обороны. Заметно, что тактика сборной России для него непривычна. Идет процесс адаптации и притирки. Ведь Константину нужно не только обороняться, но и фактически играть левого хава при атаках.
В отдельных эпизодах матча против сборной Ирана он с этими функциями справлялся. Все-таки парень в бундеслиге играет!", – цитирует Кирьякова "Спорт уик-энд".
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