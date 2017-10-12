Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
10:30
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
Президент "Днепра-1": какая-то куча отбросов вломилась в сектор, буцая ногами детей-сирот (видео) (7)
07:48
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
На реконструкцию стадиона им. Стрельцова новые владельцы "Торпедо" могут потратить 8 млрд рублей (3)
Вчера, 23:48
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Вчера, 23:24
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Сергей Силкин: мне понравилась игра Лунева в матче с Ираном (1)
Вчера, 23:15
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Netflix снимает документальный фильм про "Ювентус"
Вчера, 22:43
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу (1)
Максим Беляев: когда закончился контракт с "Локомотивом", хотел на все плюнуть и уехать за границу (1)
Вчера, 22:35
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
"Райо Вальекано" выиграл в суде дело против Зозули (1)
Вчера, 22:30
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Сергей Милинкович-Савич заинтересовал "Манчестер Сити" (1)
Станислав Черчесов: Кокорин сделал выводы, и мы рады видеть его в команде
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно нападающего Александра Кокорина.
– Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.
Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только "Кокорин забил, Кокорин отдал", а не что-то там кто-то сделал.
– Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?
– Никаких ключей нет. Мы с ним в "Динамо" играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций.
Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде, – сказал Черчесов, - передает слова Черчесова Sports.ru со ссылкой на пресс-службу РФС.
– Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.
Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только "Кокорин забил, Кокорин отдал", а не что-то там кто-то сделал.
– Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?
– Никаких ключей нет. Мы с ним в "Динамо" играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций.
Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде, – сказал Черчесов, - передает слова Черчесова Sports.ru со ссылкой на пресс-службу РФС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.