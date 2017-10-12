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Станислав Черчесов: Кокорин сделал выводы, и мы рады видеть его в команде

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался относительно нападающего Александра Кокорина.

– Человеческие качества важны, но футболист должен и за полем знать, что представляет Россию, должен вести соответствующую жизнь, чтобы мы обсуждали только футбольные действия. Сегодня в сборной нет ни одного футболиста, которого бы что-то отвлекало.

Того же Кокорина какие-то вещи отвлекали – и Кокорин ассоциировался непонятно с чем. Последние пару месяцев мы говорим только "Кокорин забил, Кокорин отдал", а не что-то там кто-то сделал.

– Манчини свой ключик к нему нашел, вы тоже нашли. Какой он, этот ключик, большой, маленький?

– Никаких ключей нет. Мы с ним в "Динамо" играли. Он так же играл у меня нападающего, забил, по-моему, 12 голов, отдал 8 передач, хорошо себя проявлял. Он тоже взрослеет, в том году попал в непростую ситуацию: во-первых, играл не на той позиции, на которой до конца может раскрыться, во-вторых, не попал в заявку на Кубок конфедераций.

Не потому, что мы не уважаем друг друга, а потому, что уровень игры не соответствовал по той или иной причине. Сейчас у него в личной жизни кое-что поменялось. Мы всегда напрямую с ним разговаривали, он знал мое мнение, сделал выводы, и мы рады видеть его в команде, – сказал Черчесов, - передает слова Черчесова Sports.ru со ссылкой на пресс-службу РФС.
Теги: Черчесов Сборная России Кокорин
Сегодня, 13:56
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№2 Написал: Игорь Владимирович Н. Москва (Сегодня, 14:06) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Правильные выводы.
С Мамаевым не пить. С Дзюбой в твиттере не светиться!
И, вообще, бухать в одиночку без телекамер!


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«Per aspera ad astra».
Регистрация: 17.08.2007
№1 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какие выводы, Стас? Какая польза от него была в сборной?
Он тебя на всю страну клоуном выставил, а ты прогнулся. Игроки это чувствуют.
Сольюь тебя при первом же шухере
Регистрация: 22.09.2007
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