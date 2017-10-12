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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Джеремейн Дефо: мечтаю сыграть в России, чемпионат мира - это вершина всего
35-летний нападающий сборной Англии Джеремейн Дефо высказался в преддверии чемпионата мира 2018 года в России.
"Перед чемпионатом мира всегда хочется проявить себя как можно лучше в клубе, потому что вызов в сборную основывается на том, как ты играешь.
Опыт выступления на чемпионате мира – это нечто особенное. Это вершина всего. У нынешней сборной есть гораздо больше шансов удачно выступить. Я, конечно же, мечтаю сыграть на столько крупном турнире", - передает слова Дефо "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports.
"Перед чемпионатом мира всегда хочется проявить себя как можно лучше в клубе, потому что вызов в сборную основывается на том, как ты играешь.
Опыт выступления на чемпионате мира – это нечто особенное. Это вершина всего. У нынешней сборной есть гораздо больше шансов удачно выступить. Я, конечно же, мечтаю сыграть на столько крупном турнире", - передает слова Дефо "Советский спорт" со ссылкой на Sky Sports.
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