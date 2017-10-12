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Защитник "Балтики" привлек внимание команд из РФПЛ и двух чешских топ-клубов

Футболист "Ростова", который на правах аренды играет за "Балтику", в летнее трансферное может поменять клуб, передает "Советский спорт".

Сообщается, что защитник заинтересовал два клуба РФПЛ из нижней части турнирной таблицы и один клуб, выступающий в еврокубках. Помимо этого, есть интерес от двух чешских топ-клубов.

Планируется, что до лета Скопинцев будет играть в "Балтике", а после этого либо получит гарантии на попадание в состав "Ростова", либо уйдет в другую команду.
Теги: Балтика
Сегодня, 14:24
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