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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Серхио Агуэро - о возможном трансфере Лионеля Месси: деньги – не проблема
Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал информацию о возможном приобретении клубом соотечественника Лионеля Месси.
Ранее сообщалось, что английский клуб предлагает за игрока сборной Аргентины 400 млн евро.
"Деньги – не проблема. Месси, как и Криштиану Роналду – символы своих клубов. Поэтому, им трудно уйти. Конечно, я бы хотел видеть Лео в "Манчестер Сити", но мне кажется, что это очень сложная задача", – цитирует Агуэро Goal.
Ранее сообщалось, что английский клуб предлагает за игрока сборной Аргентины 400 млн евро.
"Деньги – не проблема. Месси, как и Криштиану Роналду – символы своих клубов. Поэтому, им трудно уйти. Конечно, я бы хотел видеть Лео в "Манчестер Сити", но мне кажется, что это очень сложная задача", – цитирует Агуэро Goal.
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