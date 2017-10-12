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Серхио Агуэро - о возможном трансфере Лионеля Месси: деньги – не проблема

Форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро прокомментировал информацию о возможном приобретении клубом соотечественника Лионеля Месси.

Ранее сообщалось, что английский клуб предлагает за игрока сборной Аргентины 400 млн евро.

"Деньги – не проблема. Месси, как и Криштиану Роналду – символы своих клубов. Поэтому, им трудно уйти. Конечно, я бы хотел видеть Лео в "Манчестер Сити", но мне кажется, что это очень сложная задача", – цитирует Агуэро Goal.
Теги: Агуэро Месси Манчестер Сити
Сегодня, 14:47
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