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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Марсело Брозович пропустит месяц из-за травмы
Сборная Франции на ЧМ-2018 планирует расположиться в подмосковной Истре
Сборная Франции во время ЧМ-2018 в России будет базироваться в подмосковной Истре, информирует Le Figaro.
Французы предполагают, что им предстоят матчи в Москве, поэтому сделали выбор в пользу подмосковной базы - тихого и спокойного места недалеко от столицы.
Французы предполагают, что им предстоят матчи в Москве, поэтому сделали выбор в пользу подмосковной базы - тихого и спокойного места недалеко от столицы.
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