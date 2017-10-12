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Сборная Франции на ЧМ-2018 планирует расположиться в подмосковной Истре

Сборная Франции во время ЧМ-2018 в России будет базироваться в подмосковной Истре, информирует Le Figaro.

Французы предполагают, что им предстоят матчи в Москве, поэтому сделали выбор в пользу подмосковной базы - тихого и спокойного места недалеко от столицы.
Теги: Сборная Франции
Сегодня, 14:52
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