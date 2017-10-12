Сборная Франции на ЧМ-2018 планирует расположиться в подмосковной Истре

Сборная Франции во время ЧМ-2018 в России будет базироваться в подмосковной Истре, информирует Le Figaro.Французы предполагают, что им предстоят матчи в Москве, поэтому сделали выбор в пользу подмосковной базы - тихого и спокойного места недалеко от столицы.