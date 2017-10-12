Филипе Луис: в прошлом я выпивал, считал себя очень удачливым

Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассказал, что в молодости вел неправильный образ жизни."В прошлом я выпивал, и делал это больше, чем следовало бы. Считал себя очень удачливым, ведь у меня хорошая зарплата, а работать нужно всего несколько часов.Многие игроки живут в своих мирках, особенно в молодости. Им нравятся дорогие аксессуары, татуировки, чтобы получить уважение. Но они забывают про окружающий мир", - цитирует Луиса Mundo Deportivo.