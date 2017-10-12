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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Филипе Луис: в прошлом я выпивал, считал себя очень удачливым
Защитник "Атлетико" Филипе Луис рассказал, что в молодости вел неправильный образ жизни.
"В прошлом я выпивал, и делал это больше, чем следовало бы. Считал себя очень удачливым, ведь у меня хорошая зарплата, а работать нужно всего несколько часов.
Многие игроки живут в своих мирках, особенно в молодости. Им нравятся дорогие аксессуары, татуировки, чтобы получить уважение. Но они забывают про окружающий мир", - цитирует Луиса Mundo Deportivo.
"В прошлом я выпивал, и делал это больше, чем следовало бы. Считал себя очень удачливым, ведь у меня хорошая зарплата, а работать нужно всего несколько часов.
Многие игроки живут в своих мирках, особенно в молодости. Им нравятся дорогие аксессуары, татуировки, чтобы получить уважение. Но они забывают про окружающий мир", - цитирует Луиса Mundo Deportivo.
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