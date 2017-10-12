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Невио Скала назвал главный недостаток Массимо Карреры в "Спартаке"

Бывший тренер "Спартака" Невио Скала назвал основную проблему наставника красно-белых Массимо Карреры.

"Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать какую-нибудь штуку для игроков, я не смог.

Например, я пошёл на кухню, чтобы приготовить макароны для футболистов, и это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки.

Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет", - цитирует Скалу "Чемпионат" со ссылкой на ITASportPress.
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 15:10
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