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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Невио Скала назвал главный недостаток Массимо Карреры в "Спартаке"
Бывший тренер "Спартака" Невио Скала назвал основную проблему наставника красно-белых Массимо Карреры.
"Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать какую-нибудь штуку для игроков, я не смог.
Например, я пошёл на кухню, чтобы приготовить макароны для футболистов, и это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки.
Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет", - цитирует Скалу "Чемпионат" со ссылкой на ITASportPress.
"Массимо Каррера общается через переводчика, но этого недостаточно, чтобы передать концепции, как технические, так и мотивационные. Когда в Москве я думал о том, чтобы сделать какую-нибудь штуку для игроков, я не смог.
Например, я пошёл на кухню, чтобы приготовить макароны для футболистов, и это взволновало их больше, чем какой-то из моих разговоров перед игрой или во время тренировки.
Вы никогда не попадёте в душу и сердце футболиста в другой стране. Невозможность общаться - это величайший недостаток, когда вы тренируете за границей. Сначала игрокам интересно, но когда тренер больше не способен правильно выражать свои эмоции, то свет гаснет", - цитирует Скалу "Чемпионат" со ссылкой на ITASportPress.
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