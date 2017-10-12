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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Болельщики оставили уже около 3,5 млн заявок на билеты на ЧМ-2018
Почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на ЧМ-2018 по итогам первого этапа заявок, сообщается в пресс-релизе ФИФА.
Более 300 тысяч заявок пришли на билеты на финал турнира, 150 тысяч - на матч открытия. При этом более 30% общего числа заявок - от иностранных болельщиков.
Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершится 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.
Р-Спорт
Более 300 тысяч заявок пришли на билеты на финал турнира, 150 тысяч - на матч открытия. При этом более 30% общего числа заявок - от иностранных болельщиков.
Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершится 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.
Р-Спорт
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