Болельщики оставили уже около 3,5 млн заявок на билеты на ЧМ-2018

Почти 3,5 миллиона билетов было запрошено болельщиками на ЧМ-2018 по итогам первого этапа заявок, сообщается в пресс-релизе ФИФА.Более 300 тысяч заявок пришли на билеты на финал турнира, 150 тысяч - на матч открытия. При этом более 30% общего числа заявок - от иностранных болельщиков.Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершится 12 октября в 12:00 мск. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.