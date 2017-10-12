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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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На матч "Ахмат" - "Спартак" продано 20 тысяч билетов
Представитель пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена" Рамзан Умаров рассказал о количестве реализованных билетов на матч 13-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Встреча состоится 13 октября.
"Матчи со "Спартаком" всегда вызывают повышенный интерес среди наших болельщиков. На данный момент продано около 20 тыс. билетов.
Динамика продаж хорошая, планируем продать ещё несколько тысяч билетов, но аншлага не ждём", - цитирует Умарова "Чемпионат".
"Матчи со "Спартаком" всегда вызывают повышенный интерес среди наших болельщиков. На данный момент продано около 20 тыс. билетов.
Динамика продаж хорошая, планируем продать ещё несколько тысяч билетов, но аншлага не ждём", - цитирует Умарова "Чемпионат".
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