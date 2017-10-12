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На матч "Ахмат" - "Спартак" продано 20 тысяч билетов

Представитель пресс-службы стадиона "Ахмат-Арена" Рамзан Умаров рассказал о количестве реализованных билетов на матч 13-го тура премьер-лиги со "Спартаком". Встреча состоится 13 октября.

"Матчи со "Спартаком" всегда вызывают повышенный интерес среди наших болельщиков. На данный момент продано около 20 тыс. билетов.

Динамика продаж хорошая, планируем продать ещё несколько тысяч билетов, но аншлага не ждём", - цитирует Умарова "Чемпионат".
Теги: Ахмат
Сегодня, 15:44
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№1 Написал: нетрал (Сегодня, 15:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
это много?
Регистрация: 26.04.2017
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