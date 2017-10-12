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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Константин Рауш: теперь ощущаю себя полноценным игроком сборной России
Защитник Константин Рауш заявил, что только после дебюта в матче с Южной Кореей почувствовал себя полноценным футболистом сборной России.
"Матч с Южной Кореей является моим полноценным дебютом. Все-таки матч с "Динамо" не такой статусный - даже в календаре ФИФА он не отображен.
Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле", - передают слова Рауша "Известия".
"Матч с Южной Кореей является моим полноценным дебютом. Все-таки матч с "Динамо" не такой статусный - даже в календаре ФИФА он не отображен.
Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле", - передают слова Рауша "Известия".
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