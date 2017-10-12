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Константин Рауш: теперь ощущаю себя полноценным игроком сборной России

Защитник Константин Рауш заявил, что только после дебюта в матче с Южной Кореей почувствовал себя полноценным футболистом сборной России.

"Матч с Южной Кореей является моим полноценным дебютом. Все-таки матч с "Динамо" не такой статусный - даже в календаре ФИФА он не отображен.

Поэтому только сейчас я в полной мере ощущаю себя футболистом сборной России. После игры с Кореей и партнеры по команде, и тренеры уже второй раз за месяц поздравили меня с выходом на поле", - передают слова Рауша "Известия".
Теги: Рауш Сборная России
Сегодня, 15:54
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