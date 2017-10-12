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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Молодежка "Ахмата" в меньшинстве уступила "Спартаку"
"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 13-го тура молодежного чемпионата России.
Молодежное первенство. 13-й тур
"Ахмат" – "Спартак" – 1:4
Голы: Лопатин, 2 (0:1). Бакаев, 8 (0:2). Миронов, 27 – с пенальти (0:3). 45+1 (1:3). Актисов, 52 (1:4).
Удаление: (Ахмат), 43.
Молодежное первенство. 13-й тур
"Ахмат" – "Спартак" – 1:4
Голы: Лопатин, 2 (0:1). Бакаев, 8 (0:2). Миронов, 27 – с пенальти (0:3). 45+1 (1:3). Актисов, 52 (1:4).
Удаление: (Ахмат), 43.
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