Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Молодежка "Ахмата" в меньшинстве уступила "Спартаку"

"Спартак" обыграл "Ахмат" в матче 13-го тура молодежного чемпионата России.

Молодежное первенство. 13-й тур

"Ахмат" – "Спартак" – 1:4

Голы: Лопатин, 2 (0:1). Бакаев, 8 (0:2). Миронов, 27 – с пенальти (0:3). 45+1 (1:3). Актисов, 52 (1:4).

Удаление: (Ахмат), 43.
Теги: Ахмат Спартак
Сегодня, 15:59
Напечатать
1
(4)
№1 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 16:17) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
так они к удалению 3-0 уже летели..
так что проиграли они еще в полном составе, а закончили в меньшинстве.
Регистрация: 9.01.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.