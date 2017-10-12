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Калум Чамберс подписал с "Арсеналом" новый контракт

Защитник лондонского "Арсенала" Калум Чамберс подписал с клубом новый контракт, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до 2021 года.

Чамберс присоединился к "канонирам" летом 2014 года, перебравшись из "Саутгемптона".
Теги: Арсенал
Сегодня, 17:18
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