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Олег Яровинский получил работу в "Халл Сити"

Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский будет работать в "Халле", cообщает пресс-служба "тигров".

Российский специалист назначен главой спортивной стратегии английского клуба. Отмечается, что Яровинский будет работать на новой должности рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и матчевой стратегии.
Теги: Яровинский Халл Сити
Сегодня, 20:02
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(1)
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 20:44) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
всех евреев толстопуз собирает
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:09) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
О как. Ещё один тренер пингвинов.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: afelayz Россия, Красноярск (Сегодня, 20:05) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
laughing
Регистрация: 8.08.2016
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