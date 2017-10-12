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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Олег Яровинский получил работу в "Халл Сити"
Бывший спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский будет работать в "Халле", cообщает пресс-служба "тигров".
Российский специалист назначен главой спортивной стратегии английского клуба. Отмечается, что Яровинский будет работать на новой должности рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и матчевой стратегии.
Российский специалист назначен главой спортивной стратегии английского клуба. Отмечается, что Яровинский будет работать на новой должности рука об руку с главным тренером команды Леонидом Слуцким над развитием игрового стиля и матчевой стратегии.
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