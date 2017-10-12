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Эмре Джан: Салах - король Египта, рад за него

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан прокомментировал выход сборной Египта на чемпионат мира 2018 года.

"Это безумие. Я смотрел видеозапись матча, видел реакцию болельщиков. Они выиграли, забив пенальти на 94-й минуте. Я очень рад за Салаха - он король Египта!" - цитирует Джана пресс-служба клуба.
Теги: Джан Салах Сборная Египта
Сегодня, 21:13
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