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Хабаровск
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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Бердыев против "Ростова", "быки" против "коней". Превью 13-го тура РФПЛ
Игры национальных сборных остались позади, впереди - очередной тур Премьер-Лиги, в котором будет сразу несколько статусных встреч. Rusfootball.info рассказывает о всех предстоящих матчах.
13-й тур стартует в пятницу 13-го. Принесет ли это хитросплетение чисел какую-либо мистику во встречу «Ахмата» и «Спартака»? На данный момент очевидно лишь то, что матч будет очень интересный и очень важный для обеих команд. Во-первых, они соседствуют в турнирной таблице, деля пятое место. Во-вторых, им нужно продолжать приближаться к лидирующему квартету. И, в-третьих, и те, и другие находятся в хорошей форме – в последних пяти турах у «грозненцев» и у «красно-белых» на двоих лишь одно поражение.
Впрочем, и проблемы у них тоже есть. «Спартак» по-прежнему не может в этом сезоне победить на выезде, «Ахмат» продолжает показывать нестабильные результаты, при этом оба клуба все еще серьезно страдают от травм. Каррера не сможет рассчитывать в Грозном на помощь Реброва, Зе Луиша, прооперированного Джано, а также на Зобнина, Тимофеева и Тигиева. Благо, что к работе вернулись Глушаков и Промес – это достаточно существенно увеличивает простор для выбора основного состава. Кононов, в свою очередь, недосчитается Иванова и дисквалифицированного Швеца, но зато есть неплохая вероятность того, что на поле сможет выйти восстановившийся Балай.
Выезд в столицу Чечни традиционно является для «Спартака» одним из самых сложных, но с приходом Карреры «красно-белым» удалось изменить ход истории. В прошлом сезоне грозненский клуб дважды проиграл нынешнему чемпиону – 0:1 на домашней арене и 0:3 на «Открытии». С учетом «сухой» разгромной победы «москвичей» на финише чемпионата 2015/2016 получается, что «Ахмат» не может забить и не может отобрать очки у «Спартака» с ноября 2015-го года. Прервется ли эта серия в эту пятницу?
13 октября, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Швец – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Роши, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Попов, Педро Роша, Самедов, Пашалич – Луис Адриано
Последние матчи: В Н Н В П / Н В Н Н В
Статистика личных встреч: 20 +6 =3 -11 23:35
Котировки: 3.24 - 3.24 - 2.31
Матчи прошлого сезона: 0:1, 0:3
Трансляция матча:
За время паузы на матчи национальных сборных «Динамо» прекратило сотрудничество с Юрием Калитвинцевым, доверив вывод команды из кризиса Дмитрию Хохлову. Спорить с тем, что у столичного клуба большие трудности, очень тяжело. Шестиматчевая безвыигрышная серия привела к тому, что он оказался в зоне прямого вылета в ФНЛ. Эмоциональная встряска, связанная со сменой тренера, дает надежду на скорое исправление ситуации, но надо помнить, что проблемы в «Динамо» не только игровые. Футболисты до сих пор не получили солидные бонусы, обещанные главным спонсором, а это зачастую напрямую влияет на настрой и на результаты.
«СКА» не сильно выше в таблице, далеко не богаче «бело-голубых», но оставляет о себе более приятное впечатление. За последние два месяца подопечные Поддубского проиграли только один матч, но из-за обилия ничьих продолжают испытывать острую необходимость в наборе очков. Что ж, это делает их предстоящий визит в столицу еще интереснее. Из-за дисквалификации «хабаровчане» останутся без помощи одного из лидеров обороны – Эдиева. Помимо этого, под вопросом участие в субботней игре Друзина и Никифорова. Незабивающее с конца августа «Динамо» не сможет рассчитывать на Панченко, Соу и Рыкова.
14 октября, 14:00, стадион "Арена Химки", Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Эдиев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Тиам, Соснин, Темников – Луценко, Бечирай
"СКА-Хабаровск": Довбня – Баляйкин, Пуцко, Димидко, Наваловский, Савичев – Казанков, Дедечко, Калинский, Федотов – Маркович
Последние матчи: П Н П Н П / Н Н Н П В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.56 - 3.80 - 7.40
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 3:2, 3:2
Трансляция матча:
«Урал» остается одним из двух клубов, которые в этом сезоне еще не проигрывали на своем поле. На этот раз он примет один из трех коллективов, которые пока что не побеждали на выезде. Впрочем, однозначно говорить о предстоящей победе хозяев рановато. Да, по статистике «шмели» выигрывают у «Анжи» два матча из трех, но не забудем, что на «СКБ-Банк Арене» нынче очень популярны ничьи, а «махачкалинцы» после смены тренера не проиграли «Спартаку» и «Зениту». В этой связи стоит ожидать любопытную игру, результат которой может оказаться достаточно непредсказуемым.
Вадим Скрипченко в Екатеринбурге будет вынужден обойтись без дисквалифицированного Маркелова, а также без травмированных Мусалова, Липартии и Хадарцева. Зато Лескано и Чайковский вернулись к тренировкам и чисто теоретически могут выйти на поле уже в эту субботу. Александр Тарханов должен будет найти замену удаленному в прошлом туре Балажицу. В остальном все игроки основной обоймы его команды готовы к игре, а это автоматически делает очень интересным выбор тренера – в последних матчах игровое время получали молодые Евсеев, Бавин, Глушков, но окажутся ли они в старте при здоровых Фидлере, Димитрове и прочих мастодонтах футбольного цеха?
14 октября, 16:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: Балажиц – Маркелов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Ароян – Евсеев, Бавин, Глушков, Чантурия, Бикфалви – Ильин
"Анжи": Будаков - Фибель, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Хубулов – Прудников
Последние матчи: П Н В В П / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: 6 +4 =1 -1 11:7
Котировки: 1.85 - 3.40 - 4.66
Матчи прошлого сезона: 0:1, 3:2
Трансляция матча:
Матч «Краснодара» и ЦСКА смело претендует на звание центрального в туре. Ярче всего его статус отражает тот факт, что еще в среду на официальном сайте «быков» появилось сообщение о том, что все билеты проданы. Хочется верить, команды не разочаруют болельщиков. Согласитесь, все-таки есть опасения, что на данный момент и те, и другие могут сыграть неудачно в силу ряда причин. На Шалимова уже не первую неделю обрушается большая волна критики в связи с нестабильными результатами – последние три встречи закончились поражением его подопечных. Галицкий пока сохраняет терпение, но еще один проигрыш может стать последней каплей в эту чашу.
ЦСКА, в свою очередь, страдает больше не от итоговых счетов, а от эпидемии травм. Абсолютно точно в Краснодаре не смогут сыграть Дзагоев и Василий Березуцкий. Под большим вопросом участие в предстоящей игре Головина и Вернблума. Думаю, и без меня все прекрасно понимают, насколько каждый из этих игроков важен для команды. Впрочем, не стоит забывать, что несмотря на все сложности нынешнего сезона «армейцы» пропустили на выезде лишь два гола. При этом ЦСКА продолжает идти без гостевых поражений. «Краснодар» в домашних матчах нынче не столь грозен, побеждает не часто, забивает реже обычного, а потому вполне вероятно, что команда Гончаренко продолжит свою беспроигрышную выездную серию.
14 октября, 19:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Каборе – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Мамаев, Подберезкин, Классон, Вандерсон – Смолов
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Гордюшенко, Натхо, Жемалетдинов, Чалов – Витиньо
Последние матчи: В В В П П / П В В Н Н
Статистика личных встреч: 12 +3 =5 -4 11:16
Котировки: 2.35 - 3.11 - 3.30
Матчи прошлого сезона: 1:1, 1:1
Трансляция матча:
После ряда неудач «Уфа» преобразилась и выдала два хороших матча против «Арсенала» и ЦСКА. Двухнедельная пауза должна была позволить Семаку еще больше отточить действия своих подопечных. Впереди в осенней части сезона у «уфимцев» много встреч с прямыми конкурентами, но сначала им предстоит сразиться с одним из лидеров. К игре с «Локомотивом» они подходят без каких-либо кадровых потерь, а потому Сергей Богданович Семак полностью свободен в выборе стартового состава и наилучшей расстановки. Юрий Павлович Семин об этом только мечтает, ведь лазарет его команды уже давно не был пустым. На данный момент в нем находятся Ари, Чорлука, Маргасов и Рыбусь.
Примечательно, что в истории противостояния «Уфы» и «Локо» еще не было матча, в котором забивали бы оба клуба. Но и счет 0:0 был зафиксирован лишь однажды. Самый популярный итог матча между ними – 1:0. Также любопытно, что «железнодорожники», играя в Уфе, всегда побеждали своего соперника, а башкирский клуб набирал очки только тогда, когда его встреча с «Локомотивом» проходила за пределами Башкортостана. Не забудем и о том, что подопечные Семина в этом сезоне еще не проигрывали на выезде. Вся вышеперечисленная статистика говорит о том, что гости должны победить с «сухим» счетом, но будет ли так, как говорят цифры?
15 октября, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Тумасян, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Слай – Фатаи
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
Последние матчи: П П П В Н / В Н П В В
Статистика личных встреч: 6 +2 =1 -3 2:6
Котировки: 4.02 - 2.96 - 2.16
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
Не менее интересной обещает быть встреча Бердыева со своей бывшей командой. Дела и у «Ростова», и у «Рубина» обстоят не лучшим образом, поэтому хочется посмотреть даже не столько на то, как встретят Курбана Бекиевича, сколько на то, кому удастся прервать свою черную полосу. Подопечные Кучука не знают радости побед в Премьер-Лиге с 12 августа и не набрали ни одного очка после 9 сентября. Футболисты из Казани проиграли четыре последних матча, при этом они не забили ни одного гола. В этой ситуации и тем, и другим перерыв был очень кстати. Осталось узнать, кто его провел более плодотворно.
«Рубин» подходит к новой игре без серьезных травм. Даже Камболов уже работает в общей группе. Другое дело, что сложно сказать, в какой степени готовности находится тот или иной игрок. Примечательно ведь, что «казанцы» в последних четырех турах проигрывали во вторых таймах, а это свидетельствует о том, что соперник был как минимум более сконцентрирован и был лучше готов физически. «Ростов» в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Гацкана и на травмированных Бобена и Юсупова. Повреждение Артура, полученное им на одной из тренировок, оказалось очень серьезным – он перенес операцию и пропустит примерно полгода.
15 октября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Гацкан – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Калачев, Зуев, Могилевец, Думбия – Бухаров
"Рубин": Джанаев – Сигурдссон, Кудряшов, Гранат, Бауэр, Навас – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: Н Н П П П / В П П П П
Статистика личных встреч: 26 +7 =8 -11 25:35
Котировки: 2.17 - 2.93 - 4.04
Матчи прошлого сезона: 0:0, 4:2
Трансляция матча:
Тульский «Арсенал» еще никогда в своей истории не забивал «Зениту» и не отбирал у него очки. Перед перерывом на игры национальных сборных у подопечных Божовича была похожая ситуация, но это не помешало им впервые обыграть «Краснодар». Питерский клуб, конечно, более сильный соперник, да и матч предстоит на его поле, но «тулякам» все равно нужно помнить, что нет ничего невозможного. Тем более что проблем с составом у них практически нет – под вопросом участие в предстоящей встрече только Шевченко, который недавно вернулся к работе в общей группе после восстановления от мышечной травмы.
«Зенит», напомним, продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне. Безусловно, команда Манчини является главным претендентом на чемпионский титул. Нет ничего удивительного в том, что коэффициент на их победу в игре против «Арсенала» меньше 1,3. Помимо хорошо поставленной игры, у «сине-бело-голубых» преимущество в отсутствии травмированных и дисквалифицированных.
Это будет первый матч «Зенита» после ухода из жизни спортивного директора клуба Константина Сарсании. В память о нем эта игра и все остальные игры в 13-м туре начнутся с минуты молчания.
15 октября, 19:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Хагуш, Комбаров – Ткачев, Александров, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: Н Н В В Н / П Н В П В
Статистика личных встреч: 4 +4 =0 -0 12:0
Котировки: 1.28 - 5.70 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 5:0, 2:0
Трансляция матча:
Закончится программа 13-го тура в понедельник важнейшим матчем с точки зрения борьбы за выживание. «Амкар» одержал три победы подряд и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице, но все еще остается в опасной близости от зоны вылета. «Тосно» отстает от него всего лишь на два очка, а потому уже по итогам очной встречи может оказаться выше «пермяков». Серьезных травм нет ни в команде Гаджиева, ни в команде Парфенова. Под вопросом выход на поле Огуде, Гасилина и Форбса у хозяев, а также Галиуллина у гостей.
16 октября, 17:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Занев, Белоруков, Конде – Гол, Комолов, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Буйволов, Сухарев – Быстров, Карницкий, Марков, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: В П В В В / П Н Н П В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.14 - 2.95 - 4.10
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
"Ахмат" – "Спартак"
13-й тур стартует в пятницу 13-го. Принесет ли это хитросплетение чисел какую-либо мистику во встречу «Ахмата» и «Спартака»? На данный момент очевидно лишь то, что матч будет очень интересный и очень важный для обеих команд. Во-первых, они соседствуют в турнирной таблице, деля пятое место. Во-вторых, им нужно продолжать приближаться к лидирующему квартету. И, в-третьих, и те, и другие находятся в хорошей форме – в последних пяти турах у «грозненцев» и у «красно-белых» на двоих лишь одно поражение.
Впрочем, и проблемы у них тоже есть. «Спартак» по-прежнему не может в этом сезоне победить на выезде, «Ахмат» продолжает показывать нестабильные результаты, при этом оба клуба все еще серьезно страдают от травм. Каррера не сможет рассчитывать в Грозном на помощь Реброва, Зе Луиша, прооперированного Джано, а также на Зобнина, Тимофеева и Тигиева. Благо, что к работе вернулись Глушаков и Промес – это достаточно существенно увеличивает простор для выбора основного состава. Кононов, в свою очередь, недосчитается Иванова и дисквалифицированного Швеца, но зато есть неплохая вероятность того, что на поле сможет выйти восстановившийся Балай.
Выезд в столицу Чечни традиционно является для «Спартака» одним из самых сложных, но с приходом Карреры «красно-белым» удалось изменить ход истории. В прошлом сезоне грозненский клуб дважды проиграл нынешнему чемпиону – 0:1 на домашней арене и 0:3 на «Открытии». С учетом «сухой» разгромной победы «москвичей» на финише чемпионата 2015/2016 получается, что «Ахмат» не может забить и не может отобрать очки у «Спартака» с ноября 2015-го года. Прервется ли эта серия в эту пятницу?
13 октября, 19:30, стадион "Ахмат Арена", Грозный
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров)
Дисквалифицированы: Швец – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ахмат": Городов – Мохаммади, Уциев, Семенов, Анхель, Родолфо – Роши, Исмаэл Силва, Лео Жаба – Митришев, Садаев
"Спартак": Селихов – Джикия, Комбаров, Кутепов, Ещенко - Фернандо, Попов, Педро Роша, Самедов, Пашалич – Луис Адриано
Последние матчи: В Н Н В П / Н В Н Н В
Статистика личных встреч: 20 +6 =3 -11 23:35
Котировки: 3.24 - 3.24 - 2.31
Матчи прошлого сезона: 0:1, 0:3
Трансляция матча:
"Динамо" – "СКА-Хабаровск"
За время паузы на матчи национальных сборных «Динамо» прекратило сотрудничество с Юрием Калитвинцевым, доверив вывод команды из кризиса Дмитрию Хохлову. Спорить с тем, что у столичного клуба большие трудности, очень тяжело. Шестиматчевая безвыигрышная серия привела к тому, что он оказался в зоне прямого вылета в ФНЛ. Эмоциональная встряска, связанная со сменой тренера, дает надежду на скорое исправление ситуации, но надо помнить, что проблемы в «Динамо» не только игровые. Футболисты до сих пор не получили солидные бонусы, обещанные главным спонсором, а это зачастую напрямую влияет на настрой и на результаты.
«СКА» не сильно выше в таблице, далеко не богаче «бело-голубых», но оставляет о себе более приятное впечатление. За последние два месяца подопечные Поддубского проиграли только один матч, но из-за обилия ничьих продолжают испытывать острую необходимость в наборе очков. Что ж, это делает их предстоящий визит в столицу еще интереснее. Из-за дисквалификации «хабаровчане» останутся без помощи одного из лидеров обороны – Эдиева. Помимо этого, под вопросом участие в субботней игре Друзина и Никифорова. Незабивающее с конца августа «Динамо» не сможет рассчитывать на Панченко, Соу и Рыкова.
14 октября, 14:00, стадион "Арена Химки", Москва
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Дисквалифицированы: нет – Эдиев
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Динамо": Шунин – Терехов, Шунич, Хольмен, Козлов – Зотов, Тиам, Соснин, Темников – Луценко, Бечирай
"СКА-Хабаровск": Довбня – Баляйкин, Пуцко, Димидко, Наваловский, Савичев – Казанков, Дедечко, Калинский, Федотов – Маркович
Последние матчи: П Н П Н П / Н Н Н П В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 1.56 - 3.80 - 7.40
Матчи прошлого сезона в ФНЛ: 3:2, 3:2
Трансляция матча:
"Урал" – "Анжи"
«Урал» остается одним из двух клубов, которые в этом сезоне еще не проигрывали на своем поле. На этот раз он примет один из трех коллективов, которые пока что не побеждали на выезде. Впрочем, однозначно говорить о предстоящей победе хозяев рановато. Да, по статистике «шмели» выигрывают у «Анжи» два матча из трех, но не забудем, что на «СКБ-Банк Арене» нынче очень популярны ничьи, а «махачкалинцы» после смены тренера не проиграли «Спартаку» и «Зениту». В этой связи стоит ожидать любопытную игру, результат которой может оказаться достаточно непредсказуемым.
Вадим Скрипченко в Екатеринбурге будет вынужден обойтись без дисквалифицированного Маркелова, а также без травмированных Мусалова, Липартии и Хадарцева. Зато Лескано и Чайковский вернулись к тренировкам и чисто теоретически могут выйти на поле уже в эту субботу. Александр Тарханов должен будет найти замену удаленному в прошлом туре Балажицу. В остальном все игроки основной обоймы его команды готовы к игре, а это автоматически делает очень интересным выбор тренера – в последних матчах игровое время получали молодые Евсеев, Бавин, Глушков, но окажутся ли они в старте при здоровых Фидлере, Димитрове и прочих мастодонтах футбольного цеха?
14 октября, 16:30, стадион "СКБ-Банк Арена", Екатеринбург
Главный судья: Роман Галимов (Улан-Удэ)
Дисквалифицированы: Балажиц – Маркелов
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Урал": Годзюр - Меркулов, Чернов, Кулаков, Ароян – Евсеев, Бавин, Глушков, Чантурия, Бикфалви – Ильин
"Анжи": Будаков - Фибель, Тетрашвили, Самарджич, Полуяхтов, Брызгалов – Бакаев, Данченко, Яковлев, Хубулов – Прудников
Последние матчи: П Н В В П / В Н П Н Н
Статистика личных встреч: 6 +4 =1 -1 11:7
Котировки: 1.85 - 3.40 - 4.66
Матчи прошлого сезона: 0:1, 3:2
Трансляция матча:
"Краснодар" - ЦСКА
Матч «Краснодара» и ЦСКА смело претендует на звание центрального в туре. Ярче всего его статус отражает тот факт, что еще в среду на официальном сайте «быков» появилось сообщение о том, что все билеты проданы. Хочется верить, команды не разочаруют болельщиков. Согласитесь, все-таки есть опасения, что на данный момент и те, и другие могут сыграть неудачно в силу ряда причин. На Шалимова уже не первую неделю обрушается большая волна критики в связи с нестабильными результатами – последние три встречи закончились поражением его подопечных. Галицкий пока сохраняет терпение, но еще один проигрыш может стать последней каплей в эту чашу.
ЦСКА, в свою очередь, страдает больше не от итоговых счетов, а от эпидемии травм. Абсолютно точно в Краснодаре не смогут сыграть Дзагоев и Василий Березуцкий. Под большим вопросом участие в предстоящей игре Головина и Вернблума. Думаю, и без меня все прекрасно понимают, насколько каждый из этих игроков важен для команды. Впрочем, не стоит забывать, что несмотря на все сложности нынешнего сезона «армейцы» пропустили на выезде лишь два гола. При этом ЦСКА продолжает идти без гостевых поражений. «Краснодар» в домашних матчах нынче не столь грозен, побеждает не часто, забивает реже обычного, а потому вполне вероятно, что команда Гончаренко продолжит свою беспроигрышную выездную серию.
14 октября, 19:00, стадион "Краснодар", Краснодар
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Дисквалифицированы: Каборе – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Краснодар": Крицюк - Шишкин, Гранквист, Мартынович, Петров – Газинский, Мамаев, Подберезкин, Классон, Вандерсон – Смолов
ЦСКА: Акинфеев – А. Березуцкий, Игнашевич, Васин, Щенников, Фернандес – Гордюшенко, Натхо, Жемалетдинов, Чалов – Витиньо
Последние матчи: В В В П П / П В В Н Н
Статистика личных встреч: 12 +3 =5 -4 11:16
Котировки: 2.35 - 3.11 - 3.30
Матчи прошлого сезона: 1:1, 1:1
Трансляция матча:
"Уфа" – "Локомотив"
После ряда неудач «Уфа» преобразилась и выдала два хороших матча против «Арсенала» и ЦСКА. Двухнедельная пауза должна была позволить Семаку еще больше отточить действия своих подопечных. Впереди в осенней части сезона у «уфимцев» много встреч с прямыми конкурентами, но сначала им предстоит сразиться с одним из лидеров. К игре с «Локомотивом» они подходят без каких-либо кадровых потерь, а потому Сергей Богданович Семак полностью свободен в выборе стартового состава и наилучшей расстановки. Юрий Павлович Семин об этом только мечтает, ведь лазарет его команды уже давно не был пустым. На данный момент в нем находятся Ари, Чорлука, Маргасов и Рыбусь.
Примечательно, что в истории противостояния «Уфы» и «Локо» еще не было матча, в котором забивали бы оба клуба. Но и счет 0:0 был зафиксирован лишь однажды. Самый популярный итог матча между ними – 1:0. Также любопытно, что «железнодорожники», играя в Уфе, всегда побеждали своего соперника, а башкирский клуб набирал очки только тогда, когда его встреча с «Локомотивом» проходила за пределами Башкортостана. Не забудем и о том, что подопечные Семина в этом сезоне еще не проигрывали на выезде. Вся вышеперечисленная статистика говорит о том, что гости должны победить с «сухим» счетом, но будет ли так, как говорят цифры?
15 октября, 14:00, стадион "Нефтяник", Уфа
Главный судья: Алексей Сухой (Люберцы)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Уфа": Беленов - Тумасян, Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич – Пауревич, Ванек, Стоцкий, Слай – Фатаи
"Локомотив": Гильерме - Пейчинович, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев – И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Ал. Миранчук – Фарфан, Эдер
Последние матчи: П П П В Н / В Н П В В
Статистика личных встреч: 6 +2 =1 -3 2:6
Котировки: 4.02 - 2.96 - 2.16
Матчи прошлого сезона: 1:0, 0:1
Трансляция матча:
"Ростов" – "Рубин"
Не менее интересной обещает быть встреча Бердыева со своей бывшей командой. Дела и у «Ростова», и у «Рубина» обстоят не лучшим образом, поэтому хочется посмотреть даже не столько на то, как встретят Курбана Бекиевича, сколько на то, кому удастся прервать свою черную полосу. Подопечные Кучука не знают радости побед в Премьер-Лиге с 12 августа и не набрали ни одного очка после 9 сентября. Футболисты из Казани проиграли четыре последних матча, при этом они не забили ни одного гола. В этой ситуации и тем, и другим перерыв был очень кстати. Осталось узнать, кто его провел более плодотворно.
«Рубин» подходит к новой игре без серьезных травм. Даже Камболов уже работает в общей группе. Другое дело, что сложно сказать, в какой степени готовности находится тот или иной игрок. Примечательно ведь, что «казанцы» в последних четырех турах проигрывали во вторых таймах, а это свидетельствует о том, что соперник был как минимум более сконцентрирован и был лучше готов физически. «Ростов» в предстоящей встрече не сможет рассчитывать на дисквалифицированного Гацкана и на травмированных Бобена и Юсупова. Повреждение Артура, полученное им на одной из тренировок, оказалось очень серьезным – он перенес операцию и пропустит примерно полгода.
15 октября, 16:30, стадион "Олимп-2", Ростов-на-Дону
Главный судья: Алексей Еськов (Москва)
Дисквалифицированы: Гацкан – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Ростов": Песьяков - Устинов, Вилюш, Ингасон, Макеев, Паршивлюк – Калачев, Зуев, Могилевец, Думбия – Бухаров
"Рубин": Джанаев – Сигурдссон, Кудряшов, Гранат, Бауэр, Навас – Оздоев, Карадениз, М’Вила, Азмун – Канунников
Последние матчи: Н Н П П П / В П П П П
Статистика личных встреч: 26 +7 =8 -11 25:35
Котировки: 2.17 - 2.93 - 4.04
Матчи прошлого сезона: 0:0, 4:2
Трансляция матча:
"Зенит" – "Арсенал"
Тульский «Арсенал» еще никогда в своей истории не забивал «Зениту» и не отбирал у него очки. Перед перерывом на игры национальных сборных у подопечных Божовича была похожая ситуация, но это не помешало им впервые обыграть «Краснодар». Питерский клуб, конечно, более сильный соперник, да и матч предстоит на его поле, но «тулякам» все равно нужно помнить, что нет ничего невозможного. Тем более что проблем с составом у них практически нет – под вопросом участие в предстоящей встрече только Шевченко, который недавно вернулся к работе в общей группе после восстановления от мышечной травмы.
«Зенит», напомним, продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне. Безусловно, команда Манчини является главным претендентом на чемпионский титул. Нет ничего удивительного в том, что коэффициент на их победу в игре против «Арсенала» меньше 1,3. Помимо хорошо поставленной игры, у «сине-бело-голубых» преимущество в отсутствии травмированных и дисквалифицированных.
Это будет первый матч «Зенита» после ухода из жизни спортивного директора клуба Константина Сарсании. В память о нем эта игра и все остальные игры в 13-м туре начнутся с минуты молчания.
15 октября, 19:00, стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург
Главный судья: Артем Чистяков (Азов)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Зенит": Лунев - Маммана, Кришито, Иванович, Мевля – Краневиттер, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Полоз – Дзюба
"Арсенал": Габулов – Сунзу, Беляев, Хагуш, Комбаров – Ткачев, Александров, Боурчану, Горбатенко – Джорджевич, Кангва
Последние матчи: Н Н В В Н / П Н В П В
Статистика личных встреч: 4 +4 =0 -0 12:0
Котировки: 1.28 - 5.70 - 12.00
Матчи прошлого сезона: 5:0, 2:0
Трансляция матча:
"Амкар" - "Тосно"
Закончится программа 13-го тура в понедельник важнейшим матчем с точки зрения борьбы за выживание. «Амкар» одержал три победы подряд и поднялся на десятую строчку в турнирной таблице, но все еще остается в опасной близости от зоны вылета. «Тосно» отстает от него всего лишь на два очка, а потому уже по итогам очной встречи может оказаться выше «пермяков». Серьезных травм нет ни в команде Гаджиева, ни в команде Парфенова. Под вопросом выход на поле Огуде, Гасилина и Форбса у хозяев, а также Галиуллина у гостей.
16 октября, 17:30, стадион "Звезда", Пермь
Главный судья: Алексей Матюнин (Москва)
Дисквалифицированы: нет – нет
Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):
"Амкар": Нигматуллин - Милькович, Идову, Занев, Белоруков, Конде – Гол, Комолов, Баланович, Эззатолахи – Прокофьев
"Тосно": Юрченко - Чернов, Шахов, Буйволов, Сухарев – Быстров, Карницкий, Марков, Полетанович – Нуну Роша, Заболотный
Последние матчи: В П В В В / П Н Н П В
Статистика личных встреч: в РФПЛ не встречались
Котировки: 2.14 - 2.95 - 4.10
Матчи прошлого сезона: не встречались
Трансляция матча:
Иван Долинин, Rusfootball.info
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