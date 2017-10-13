Бердыев против "Ростова", "быки" против "коней". Превью 13-го тура РФПЛ

"Ахмат" – "Спартак"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ахмат":

"Спартак":

В

В

П

В

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

"Динамо" – "СКА-Хабаровск"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Динамо":

"СКА-Хабаровск":

П

П

П

П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона в ФНЛ:

Трансляция матча:

"Урал" – "Анжи"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Урал":

"Анжи":

П

В В

П

В

П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Краснодар":

ЦСКА:

В В В

П П

П

В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

"Уфа" – "Локомотив"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Уфа":

"Локомотив":

П П П

В

В

П

В В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

"Ростов" – "Рубин"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Ростов":

"Рубин":

П П П

В

П П П П

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

"Зенит" – "Арсенал"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Зенит":

"Арсенал":

В В

П

В

П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча:

"Амкар" - "Тосно"

Главный судья:

Дисквалифицированы:

Ориентировочные составы (версия Rusfootball.info):

"Амкар":

"Тосно":

В

П

В В В

П

П

В

Статистика личных встреч:

Котировки:

Матчи прошлого сезона:

Трансляция матча: