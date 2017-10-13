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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Мирча Луческу: невыход на чемпионат мира – моя вина, футболисты не виноваты
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги отборочного турнира ЧМ-2018.
Напомним, турецкая команда финишировала на четвертом месте.
"Было мало времени для того, чтобы подготовиться к этим матчам. Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные.
Однако невыход на чемпионат мира – моя вина. Футболисты не виноваты", - цитирует Луческу prosport.ro.
Напомним, турецкая команда финишировала на четвертом месте.
"Было мало времени для того, чтобы подготовиться к этим матчам. Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные.
Однако невыход на чемпионат мира – моя вина. Футболисты не виноваты", - цитирует Луческу prosport.ro.
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