Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Мирча Луческу: невыход на чемпионат мира – моя вина, футболисты не виноваты

Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу подвел итоги отборочного турнира ЧМ-2018.

Напомним, турецкая команда финишировала на четвертом месте.

"Было мало времени для того, чтобы подготовиться к этим матчам. Нельзя за три дня что-то кардинально изменить. В клубах люди должны больше уделять внимание футболистам, которых делегируют в сборные.

Однако невыход на чемпионат мира – моя вина. Футболисты не виноваты", - цитирует Луческу prosport.ro.
Теги: Луческу Сборная Турции
Сегодня, 00:46
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.