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Болельщики "ПСЖ" не смогут посетить гостевой матч с "Марселем"

Болельщики "ПСЖ" не будут присутствовать на гостевом матче чемпионата Франции против "Марселя", сообщает L’Equipe.

Третий год подряд фанатам парижан запретят посетить "Велодром" из соображений безопасности. Встреча состоится 22 октября.
Теги: ПСЖ Марсель
Сегодня, 04:25
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