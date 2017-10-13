Болельщики "ПСЖ" не смогут посетить гостевой матч с "Марселем"

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Вчера, 23:35
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Кейном
"Реал" и "Манчестер Юнайтед" интересуются Кейном
Вчера, 23:30
Фабио Капелло может возглавить сборную Италии
Фабио Капелло может возглавить сборную Италии
Вчера, 22:36
Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
Юрий Гаврилов: матч с "Ахматом" станет для "Спартака" генеральной репетицией перед игрой с "Севильей"
Вчера, 22:20
Губернатор Пензенской области выразил недовольство внешним видом зданий на базе к ЧМ-2018
Губернатор Пензенской области выразил недовольство внешним видом зданий на базе к ЧМ-2018
Вчера, 21:43
Виталий Мутко: в ноябре у нас будет два таких забойных матча (5)
Виталий Мутко: в ноябре у нас будет два таких забойных матча (5)
Вчера, 21:29
Леонид Слуцкий: надеюсь, с Яровинским в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами (2)
Леонид Слуцкий: надеюсь, с Яровинским в "Халле" мы вместе будем наслаждаться успехами (2)
Вчера, 21:15
Александр Трошечкин: в России предпочтение отдается легионерам, а не молодым игрокам (6)
Александр Трошечкин: в России предпочтение отдается легионерам, а не молодым игрокам (6)
Вчера, 21:13
Эмре Джан: Салах - король Египта, рад за него
Эмре Джан: Салах - король Египта, рад за него
Вчера, 21:05
Мориц Бауэр: ни для кого не секрет, что Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду
Мориц Бауэр: ни для кого не секрет, что Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду
Вчера, 20:43
Жано Ананидзе перенес операцию из-за травмы голеностопа (6)
Жано Ананидзе перенес операцию из-за травмы голеностопа (6)
Вчера, 20:02
Олег Яровинский получил работу в "Халл Сити" (3)
Олег Яровинский получил работу в "Халл Сити" (3)
Вчера, 19:27
Геннадий Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ (41)
Геннадий Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ (41)
Вчера, 19:12
Павел Колобков: большое количество заявок на билеты ЧМ-2018 - итог хорошо проведенного КК
Павел Колобков: большое количество заявок на билеты ЧМ-2018 - итог хорошо проведенного КК
Вчера, 19:10
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (6)
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (6)
Вчера, 18:39
Сборная России будет базироваться в Новогорске во время ЧМ-2018 (4)
Сборная России будет базироваться в Новогорске во время ЧМ-2018 (4)
Вчера, 18:33
Спортивный юрист: должно последовать наказание за случившееся в матче Перу - Колумбия (3)
Спортивный юрист: должно последовать наказание за случившееся в матче Перу - Колумбия (3)
Вчера, 18:11
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Вчера, 17:23
СМИ: "Барселона" готова заплатить Месси 80 млн фунтов за то, чтобы он продлил контракт (4)
СМИ: "Барселона" готова заплатить Месси 80 млн фунтов за то, чтобы он продлил контракт (4)
Вчера, 17:18
Калум Чамберс подписал с "Арсеналом" новый контракт
Калум Чамберс подписал с "Арсеналом" новый контракт
Вчера, 16:47
Олег Иванов не поможет "Ахмату" в матче со "Спартаком" (1)
Олег Иванов не поможет "Ахмату" в матче со "Спартаком" (1)
Вчера, 16:22
Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" после ЧМ могут перенести в один из городов области
Временные трибуны "Екатеринбург-Арены" после ЧМ могут перенести в один из городов области
Вчера, 16:10
Шандор Варга: увольнение Шевченко стало бы ошибкой (1)
Шандор Варга: увольнение Шевченко стало бы ошибкой (1)
Болельщики "ПСЖ" не смогут посетить гостевой матч с "Марселем"
Болельщики "ПСЖ" не будут присутствовать на гостевом матче чемпионата Франции против "Марселя", сообщает L’Equipe.
Третий год подряд фанатам парижан запретят посетить "Велодром" из соображений безопасности. Встреча состоится 22 октября.
Третий год подряд фанатам парижан запретят посетить "Велодром" из соображений безопасности. Встреча состоится 22 октября.
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