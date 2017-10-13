Болельщики "ПСЖ" не смогут посетить гостевой матч с "Марселем"

Болельщики "ПСЖ" не будут присутствовать на гостевом матче чемпионата Франции против "Марселя", сообщает L’Equipe.Третий год подряд фанатам парижан запретят посетить "Велодром" из соображений безопасности. Встреча состоится 22 октября.