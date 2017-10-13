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Никита Чернов: конечно, если бы Слуцкий позвал меня в "Халл Сити", я бы поехал

Защитник "Урала" Никита Чернов сообщил, что согласился бы на предложение перейти в "Халл Сити" Леонида Слуцкого, если бы оно последовало.

"Отъезд Слуцкого в Англию меня не удивил. Он хороший тренер. Наверное, в чемпионате России ему уже поднадоело и Леонид Викторович чувствовал, что остановился в развитии. Поэтому, скорее всего, и решил ответить на новый вызов.

Я, конечно, не смотрю каждый матч "Халла", но подписался на информацию об этой команде. Мне приходят уведомления по итогам каждого матча нового коллектива Леонида Викторовича.

Конечно, если бы он меня позвал в Англию, я бы поехал. От такого шанса глупо отказываться. Любой на моём месте так бы сделал", - цитирует Чернова "Известия".
Теги: Чернов Халл Сити
Сегодня, 06:31
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