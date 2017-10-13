Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Система видеоповторов обошлась "Краснодару" в 175 тысяч фунтов

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал о затратах на систему видеоповторов для домашнего стадиона "быков".

"Мы заключили контракт, срок поставки оборудования - 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с "Ахматом" 3 декабря.

Мы заплатили за все оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов. Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны", - цитирует Хашига "СЭ".
Теги: Краснодар Хашиг
Сегодня, 07:56
Напечатать
7
(2)
№7 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Цитата: dimon_1973
причем откат в железнодорожном понимании. вагонами :)

Разгружать не возьмете? Я готов!


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№6 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 09:17) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Ну вот что за люди, взяли и оставили чинуш без откатов, а им еще отдыхать заграницей и детей своих обучать в универах западных... Не хорошо так было поступать товарищ Галицкий, это ваша дочь может учится в Краснодарском универе, а им так нельзя...
Регистрация: 8.09.2008
№5 Написал: Mitrich НАША РАША (Сегодня, 09:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Я с самого начала разговоров про повторы не мог взять в толк - что там может стоить огромных озвученных денег??? Несколько мониторов, оборудование видеопросмотра и связь с арбитром. Да, плюс з/п просмотрщикам. Я так понимаю и тут решили денег отмыть, а кое где и просто спи3дить.


--------------------
Что нас не убивает - то нас делает сильней!
Регистрация: 22.07.2007
№4 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 09:08) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
или там откат просто был заложен?

причем откат в железнодорожном понимании. вагонами :)
Регистрация: 8.02.2011
№3 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 09:04) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Бугородский месяц назад про обслуживание данной системы...
СИСТЕМА ВИДЕОПОВТОРОВ СТОИТ ПРИМЕРНО 15 МЛН ЕВРО В ГОД

Посмотрим какие суммы потратят на установку системы на государственных стадионах...
Регистрация: 14.06.2015
№2 Написал: safonas (Сегодня, 08:55) #
  • 0
  •  (0)
online

а как же писали о ляме зелени? или там откат просто был заложен? 175тыс фунтов это не такие уж и большие деньги


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: jarny (Сегодня, 08:31) #
  • +2
  •  (2)

да это для любого клуба примьер-лиги не должно быть проблемой - больше ноют
Регистрация: 6.02.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.