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СМИ: болельщики "Атлетико" и "Валенсии" устроили беспорядки в Барселоне

12 октября в Национальный день Испании болельщики мадридского "Атлетико", "Валенсии" и "Сабаделя" устроили беспорядки на одной из площадей Барселоны, передает "Газета.Ru" со ссылкой на Marca.

В этот день по всей стране прошли мирные марши в поддержку территориальной целостности. До начала официальной акции протеста болельщики-ультрас с правыми взглядами стали кидаться креслами из находящихся поблизости кафе. В результате инцидента никто не пострадал и не был задержан, однако полиция смогла идентифицировать личности некоторых хулиганов.

Всего в мирном марше приняли участие порядка 65 тысяч человек по всей Испании.
Теги: Атлетико Валенсия
Сегодня, 07:58
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