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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Шамиль Газизов: мы проголосовали за систему видеоповторов, дело за РФС
Гендиректор "Уфы" Шамиль Газизов отметил, что поддерживает введение системы видеоповторов в чемпионате России.
- Недавно в лиге прошла дискуссия о системе видеоповторов. Вы были в числе пяти представителей клуба, выступивших в пользу ее внедрения?
- Да, я проголосовал "за".
- Высокая стоимость установки - 200 тысяч евро - и поддержки - 100 тысяч евро в год - системы полностью оправдан?
- Такие деньги можно выделить на данное направление. Чаще всего результат важнее финансовой стороны вопроса. Какие-то клубы могут себе позволить приобрести стационарные системы. Мы также говорили о мобильных комплексах, которые станут переезжать со стадиона на стадион. Могут найтись спонсоры и возможности для клубов РФПЛ, чтобы пойти по пути прогресса. Правление лиги уже проголосовало за внедрение системы. Сейчас дело за РФС. Если в союзе заключат договор с FIFA, будем действовать дальше.
- Учитывая передовые настроения в РФС из-за предстоящего чемпионата мира, можно ожидать нововведений уже в следующем году?
- Это может произойти очень быстро. Прекрасно понимаю, что Виталий Леонтьевич Мутко и союз быстро реагируют на прогрессивные веяния, что идет на пользу нашему футболу. Недавно гендиректор РФС Александр Алаев сообщил, что в "Краснодаре" давно ведут этот проект и готовы его осуществить в порядке эксперимента. На заседании лиги решили, что один из руководителей краснодарского клуба возглавит рабочую группу в случае положительного решения РФС по видеоповторам.
СЭ
- Недавно в лиге прошла дискуссия о системе видеоповторов. Вы были в числе пяти представителей клуба, выступивших в пользу ее внедрения?
- Да, я проголосовал "за".
- Высокая стоимость установки - 200 тысяч евро - и поддержки - 100 тысяч евро в год - системы полностью оправдан?
- Такие деньги можно выделить на данное направление. Чаще всего результат важнее финансовой стороны вопроса. Какие-то клубы могут себе позволить приобрести стационарные системы. Мы также говорили о мобильных комплексах, которые станут переезжать со стадиона на стадион. Могут найтись спонсоры и возможности для клубов РФПЛ, чтобы пойти по пути прогресса. Правление лиги уже проголосовало за внедрение системы. Сейчас дело за РФС. Если в союзе заключат договор с FIFA, будем действовать дальше.
- Учитывая передовые настроения в РФС из-за предстоящего чемпионата мира, можно ожидать нововведений уже в следующем году?
- Это может произойти очень быстро. Прекрасно понимаю, что Виталий Леонтьевич Мутко и союз быстро реагируют на прогрессивные веяния, что идет на пользу нашему футболу. Недавно гендиректор РФС Александр Алаев сообщил, что в "Краснодаре" давно ведут этот проект и готовы его осуществить в порядке эксперимента. На заседании лиги решили, что один из руководителей краснодарского клуба возглавит рабочую группу в случае положительного решения РФС по видеоповторам.
СЭ
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