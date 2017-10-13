Президент "Атлетико": надеюсь, болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт

Президент "Атлетико" Энрике Сересо в преддверии домашнего матча 8-го тура чемпионата Испании с "Барселоноой" призвал не смешивать спорт с политикой."Президент "Барселоны" Бартомеу также приезжает в Мадрид и, как всегда, будет официальный обед с участием президентов. Я думаю, что наши болельщики понимают, что одно дело – политика, а другое - спорт", - сказал Сересо.Напомним, 1 октября в Каталонии состоялся референдум о независимости этого автономного сообщества от Испании. Более 90% проголосовавших высказались за независимость Каталонии.