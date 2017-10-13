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"Ростов" претендует на воспитанника "Спартака", выступающего в "Кубани"

"Ростов" рассматривает возможность приобретения полузащитника "Кубани" Игоря Коновалова, передает "Р-Спорт" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Воспитанник московского "Спартака" 21-летний Коновалов в текущем первенстве ФНЛ сыграл за краснодарцев 14 встреч, отдал две голевые передачи.

"Ростов" внимательно следит за полузащитником "Кубани" Игорем Коноваловым. Ростовчане могут приобрести футболиста в ближайшее трансферное окно", - сказал источник.
Теги: Ростов
Сегодня, 09:41
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