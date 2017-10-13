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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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В Астрахани считают, что в регионе могли бы базироваться сборная Бразилии или Аргентины
Губернатор Астраханской области Александр Жилкин считает, что климат его региона подошел бы для сборных Бразилии и Аргентины, которые будут выступать на ЧМ-2018.
Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области. Регион понравился бы и сборной Аргентины.
Для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново – это стадион "Астрахань". Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем.
Вторая площадка – центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года", - цитирует Жилкина ТАСС.
Мы определены Министерством спорта РФ как домашняя территория для команд, которые изъявят желание здесь базироваться, тренироваться, проводить товарищеские матчи. Хотим, чтобы Бразилия приехала, для них климат подходящий. Они, кстати, запросили данные об Астраханской области. Регион понравился бы и сборной Аргентины.
Для реконструкции определены два стадиона, один из них фактически строится заново – это стадион "Астрахань". Там по графику все идет, каждую неделю выезжаем, контролируем.
Вторая площадка – центральный стадион, который до этого был уже отремонтирован. Там нужно сделать помещения для конференций, работу завершат в первом квартале следующего года", - цитирует Жилкина ТАСС.
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