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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Сергей Ребров: в Саудовской Аравии игроки целый день спят, приходят на тренировку, ничего не покушав
Главный тренер "Аль-Ахли Джидда" Сергей Ребров рассказал о футболе в Саудовской Аравии.
– Там много вопросов, которые нужно решать. Наверное, для этого в Саудовскую Аравию приглашают европейских тренеров. Одно из первых условий моего контракта – ежемесячно проводить лекции с детскими тренерами, молодежными командами "Аль-Ахли".
Они понимают, что Европа и Азия – это разные вещи. Они стремятся к высокому уровню, но каждый день сталкиваешься с такими вопросами, которые в "Динамо", например, решались за две секунды. А там это решается очень долго.
– Что именно вы бы поменяли в первую очередь?
– Что-то поменять не так просто. Это долгая, кропотливая робота. Даже в бизнесе, если ты сказал своим подчиненным про что-то и не напомнил через один-два дня, то они про это забудут через неделю. В Саудовской Аравии немного другая жизнь. Футболисты в Европе более дисциплинированные, сконцентрированные, а там их нужно постоянно будоражить. Конечно, есть игроки, которые настроены на прогресс, на работу.
Но в основном нужно игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку. Это неправильно.
- Шейхи щедрые? Они могут задарить подарками после хорошего результата? Подарить дорогую машину?
– В "Аль-Ахли" футболисты приезжают на таких крутых машинах, что им уже и дарить ничего не надо. Например, после выхода на чемпионат мира каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по полтора миллиона долларов. Даже тот, кто не сыграл ни минуты. После победы над Японией 1:0 в Джидде был огромный праздник, – цитирует Реброва footballhub.
– Там много вопросов, которые нужно решать. Наверное, для этого в Саудовскую Аравию приглашают европейских тренеров. Одно из первых условий моего контракта – ежемесячно проводить лекции с детскими тренерами, молодежными командами "Аль-Ахли".
Они понимают, что Европа и Азия – это разные вещи. Они стремятся к высокому уровню, но каждый день сталкиваешься с такими вопросами, которые в "Динамо", например, решались за две секунды. А там это решается очень долго.
– Что именно вы бы поменяли в первую очередь?
– Что-то поменять не так просто. Это долгая, кропотливая робота. Даже в бизнесе, если ты сказал своим подчиненным про что-то и не напомнил через один-два дня, то они про это забудут через неделю. В Саудовской Аравии немного другая жизнь. Футболисты в Европе более дисциплинированные, сконцентрированные, а там их нужно постоянно будоражить. Конечно, есть игроки, которые настроены на прогресс, на работу.
Но в основном нужно игроков мотивировать на каждую тренировку. Сам образ жизни у них такой, что они целый день спят, многие приходят на тренировку, ничего не покушав. Стоят фрукты – они съели и пошли на тренировку. Это неправильно.
- Шейхи щедрые? Они могут задарить подарками после хорошего результата? Подарить дорогую машину?
– В "Аль-Ахли" футболисты приезжают на таких крутых машинах, что им уже и дарить ничего не надо. Например, после выхода на чемпионат мира каждый футболист сборной Саудовской Аравии получил по полтора миллиона долларов. Даже тот, кто не сыграл ни минуты. После победы над Японией 1:0 в Джидде был огромный праздник, – цитирует Реброва footballhub.
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