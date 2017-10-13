Серхио Агуэро возобновил полноценные тренировки с "Манчестер Сити"

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро возобновил полноценные тренировки, передает Reuters.Напомним, аргентинец восстанавливался после перелома ребра, который он получил в ДТП, возвращаясь на такси в аэропорт с концерта в Амстердаме. Сообщается, что Агуэро может попасть в заявку на матч восьмого тура АПЛ против "Сток Сити".