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Болельщики "Зенита" сделали граффити в память о Константине Сарсании (фото)

Болельщики "Зенита" сделали граффити в память о спортивном директоре клуба Константине Сарсании, который ушел из жизни в возрасте 49-и лет.

Фотография граффити опубликована на странице сине-бело-голубых в твиттере.

Теги: Зенит Сарсания
Сегодня, 11:32
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№10 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: Болельщик812
Теперь главное - свиней не подпускать.

Такое можно услышать только от дебилов

Думаю он имел ввиду людей-свиней, которые ссут на стены и тд.


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№9 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:27) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvSpartak
Цитата: Болельщик812
Теперь главное - свиней не подпускать.

Такое можно услышать только от дебилов

Дебилы приезжают в чужой город и пахабно раскрашивают граффити с изображением уважаемых людей. А так поступают именно свиньи.
Регистрация: 13.08.2015
№8 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 12:18) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Могли и поприличнее стену найти,


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Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№7 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
да сразу понимаешь,что наш срач на сайте по сравнению со скоропостижной смертью не что. конечно лично с Сарсанией не знаком,но то,что он приложил руку к КУ Зенита бесспорно
Регистрация: 21.07.2011
№6 Написал: vvSpartak (Сегодня, 11:53) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Болельщик812
Теперь главное - свиней не подпускать.

Такое можно услышать только от дебилов


--------------------
Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011
№5 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 11:53) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
вообще эта новость шоком стала, молодцы уличные художники. здорово вышло


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:52) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sanyapytilin
Вот зачем так? Они может и поросята, но не мрази же...

Я про смерть Кости. При чем тут поросята? Отвечать не нужно.


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:48) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Baden-Baden
Сначала и не поверил, друг сообщил, в это. Очень жаль, настоящий профессионал был.


Вот зачем так? Они может и поросята, но не мрази же...

Константину, светлая память...


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:36) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сначала и не поверил, друг сообщил, в это. Очень жаль, настоящий профессионал был.


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Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№1 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:34) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Теперь главное - свиней не подпускать.
Регистрация: 13.08.2015
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